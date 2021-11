Sambut Era Kenormalan Baru, Joyko Luncurkan Alat Tulis Kantor Terbaru

DENGAN penurunan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di beberapa wilayah di Indonesia membuat beberapa sektor pekerjaan kembali melaksanakan work from office. Setelah dua tahun melakukan kegiatan perkantoran di rumah, tentunya alat kebutuhan kantor seperti alat tulis kembali dibutuhkan oleh pekerja. Sebagai salah satu produsen alat tulis berkualitas dengan harga terjangkau di Indonesia, Joyko menyediakan berbagai alat tulis kantor untuk memenuhi kebutuhan kerja tatap muka.

“Kami terus berinovasi untuk menyediakan produk alat tulis dengan kualitas terbaik. Harga dan kenyamanan pemakaian juga turut menjadi faktor yang mempengaruhi pemilihan sebuah alat tulis. Melihat situasi tersebut, Joykohadir menyediakan berbagai produk alat tulis kantor dengan harga terjangkau serta nyaman digunakan,” ujar Aaron Ciawi, Asisten Direktur Joyko.

Selain itu, alat tulis juga dapat mendorong performa kinerja seseorang selama beraktivitas di kantor. Beberapa alasan mengapa Joyko memiliki kualitas alat tulis kantor terbaik yang selalu dipercaya oleh pekerja, pertama alat tulis yang nyaman dan kedua punya buku sketsa dengan kualitas terbaik

Dalam rangka Shopee 12.12 Birthday Sale, Joyko memberikan penawaran menarik dalam promo Welcome Back to Office with Joyko. Pengguna Shopee dapat menikmati penawaran menarik berupa diskon hingga 80% serta hadiah gratis pada setiap pembelian produk hingga 12 Desember 2021. Ada juga tambahan berbagai voucher belanja hanya di Shopee 12.12.

“Sebagai salah satu produk alat tulis yang sudah dipercaya masyarakat Indonesia sejak lama, kami sangat senang untuk dapat bekerja sama dengan Shopee melalui pemberian promo menarik di Shopee 12.12 Birthday Sale, bagi para pekerja yang membutuhkan alat tulis kantor untuk kegiatan work from office. Kami juga berharap agar kedepannya situasi di Indonesia semakin membaik,” kata Aaron.

“Kini para pekerja dapat kembali melaksanakan kegiatan work from office. Kami berharap, hadirnya produk alat tulis pilihan dari Joyko dalam Shopee 12.12 Birthday Sale, tidak hanya memberikan penawaran terbaik tetapi juga memberikan kemudahan akses bagi pengguna untuk memenuhi segala produk kebutuhan alat tulis kantor. Kedepannya, kami juga berharap dapat senantiasa menyediakan pengalaman berbelanja berbagai kebutuhan yang lebih baik lagi bagi para pengguna serta menjadi platform untuk mitra brand seperti Joyko agar dapat terus memperluas jangkauan penjualan,” ujar Head of Brands Management & Digital Products Shopee Indonesia, Daniel Minardi.

Selain penawaran menarik dari JOYKO, dalam Shopee 12.12 Birthday Sale pengguna juga bisa mendapatkan tambahan promo lainnya, seperti Tanam ShopeePay 12M, Gratis Ongkir Xtra Lebih Banyak dan Pasti Diskon 50%. (RO/A-1)