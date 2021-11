HiLo School Dukung Para Siswa SD Tingkatkan Kecintaan pada Sains

PENGETAHUAN atau sains menjadi bekal penting bagi generasi masa kini dalam menghadapi masa depan. Karena itu, kecintaan kepada sains harus dipupuk sejak dini.

HiLo School mengajak siswa-siswi sekolah dasar di seluruh Indonesia meningkatkan rasa ingin tahu dan kecintaan mereka terhadap bidang sains, khususnya topik kesehatan dan lingkungan sejak dini melalui HiLo School Health and Green Science Competition.

Hadirnya kompetisi ini sejalan dengan komitmen HiLo School untuk selalu menghadirkan berbagai program yang inovatif dan bermanfaat untuk mendukung siswa-siswi sekolah dasar di Indonesia tumbuh semakin optimal serta mencapai prestasi terbaik.

Bekerja sama dengan PesonaEdu sebagai official platform serta didukung oleh penerbit Yrama Widya, Nutrifood Research Center, Wimcycle, Sains Rumahan, Wastehub, HiLo School Health and Green Science Competition menargetkan peserta sebanyak 20.000 siswa-siswi kelas 3 hingga 6 tingkat sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) sederajat di seluruh Indonesia.

Pendaftaran HiLo School Health and Green Science Competition dibuka sejak 23 November 2021 hingga 25 Februari 2022.

Sementara itu, babak kompetisi ini berlangsung pada 15 Maret hingga 17 April 2022 yangterdiri atas tiga babak, yaitu babak penyisihan, babak semifinal, dan babak final, dengan total hadiah senilai lebih dari Rp 75 juta.

Pada babak final, peserta akan dinilai oleh dua dewan juri yakni juri pertama adalah Nazhif Ghifari, S.Gz., M.Si, seorang ahli nutrisi dan Dosen Universitas Esa Unggul yang akan menilai untuk topik kesehatan.

Juri kedua adalah Ranitya Nurlita, Master Candidate in Public Policy di School of Government and Public Policy, serta seorang penggiat isu lingkungan, kewirausahaan sosial, dan pariwisata berkelanjutan.

Dalam keterangan pers, Kamis (25/11), Lisa Ariyanti selaku Brand Associate HiLo mengatakan,“Sebagai susu tinggi kalsium dengan Omega 3 yang lebih rendah lemak dan rasa enak untuk tumbuh ke atas, HiLo School selalu berinovasi menghadirkan produk berkualitas tinggi."

"Serta berbagai program yang menarik dan bermanfaat untuk siswa-siswi usia sekolah dasar di Indonesia untuk mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal dan membantu mereka mencapai prestasi," jelasnya.

"Dengan hadirnya HiLo School Health and Green Science Competition, kami berharap dapat meningkatkan kecintaan siswa-siswi usia sekolah dasar akan bidang sains, khususnya tentang topik kesehatan dan lingkungan sedini mungkin,” tutur Lisa.

Dengan mempelajari sains, Lisa menegaskan bahwa siswa-siswi usia sekolah dasar dapat mempelajari kehidupan dan menjelaskan hal-hal yang terjadi di sekeliling mereka.

"Oleh karenanya, sains sangat identik dengan proses belajar yang eksploratif dan eksperimen serta membantu meningkatkan rasa ingin tahu pada anak-anak," ucapnya.

"Berdasarkan studi dari Perspective on Psychological Science yang melibatkan 50.000 siswa, rasa ingin tahu yang tinggi terbukti mempengaruhi performa akademik karena akan mendorong anak-anak untuk menggali informasi lebih sehingga pengetahuannya akan bertambah,” tambah Lisa. (RO/OL-09)