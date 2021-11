Ini Peraih People of the Year Metro TV Bidang Innovative Government Organization

Selama 20 bulan Indonesia melawan pandemi covid-19 ketika korona dinyatakan sebagai bencana nasional. Dari situ peran pemerintah seperti Kementerian Kesehatan dan sejumlah lembaga negara di pemerintahan pusat sangat penting dalam mengatasi covid-19.



Sebab itu, penghargaan bergengsi People of the Year sebagai salah satu rangkaian HUT ke-21 Metro TV memberikan penghargaan kepada para menteri di tanah air sebagai “Innovative Government Organization”.



Mengenai indikator penilaian juri kepada kandidat tersebut adalah bagaimana kebijakan yang dibuat, mulai kualitas dan kreativitas, dan bagaimana dampak dari kebijakan yang digunakan. Serta konsistensi dari tokoh tersebut dalam mempertahankan kebijakannya.

Salah satu tokoh terpenting yang dinilai berhasil dalam mengatasi covid 19 yaitu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Berhasil mengeluarkan kebijakan mengenai penurunan tarif tes PCR dan rapid antigen. Dan WHO pun menyatakan bahwa Indonesia masuk kedalam negara terbaik dalam mengatasi covid 19.



"Terima kasih Metro TV, di hari ulang tahun yang ke-21 ini dengan memberikan penghargaan kepada Kementerian Kesehatan. Penghargaan ini akan saya persembahan kepada seluruh insan Kementerian Kesehatan yang sudah bekerja keras dan saya berterima kasih kepada para Nakes yang sudah berkorban jiwa dan raga untuk menyehatkan Indonesia kembali," ujat Budi Gunadi dalam program People Of The Year 2021, Rabu (24/11).



Ada pula Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Selama pandemi Kemendikbud membuka cakrawala belajar baru di era digital, melalui konsep Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Serta menyediakan kuota belajar gratis setiap bulannya.



"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Metro TV untuk anugerah ini yang luar biasa, inovasi itu sudah menjadi filsafat utama daripada program Merdeka Belajar. Jadinya kalau kementeriannya tidak inovatif dan kreatif bagaimana kita inginkan guru dan sekolahnya inovatif dan kreatif. Jadi ini saya persembahkan kepada tim Kemendikbud respek, dan para guru-guru se Indonesia," kata Nadiem.



Serta terdapat anggota Satgas Penanganan Covid 19 Wiku Adisasmito yang menjadi salah satu tulang punggung dalam mengatasi pandemi di Indonesia. Melalui cara menyosialisasikan protokol kesehatan dan sigap dalam melakukan percepatan, dan distribusi APD di berbagai tempat di Indonesia.



"Saya mewakili Ketua Satgas Penanganan Covid-19 sekaligus kepala BNPB mengucapkan terima kasih kepada Metro TV. Penghargaan ini untuk seluruh Satgas tidak hanya nasional tetapi juga di daerah yang telah bekerja keras sejak awal di bulan Maret 2020. Dan membuahkan hasil yang sekarang kita nikmati bersama," kata Wiku Adisasmito. (OL-12)