Penerima People of The Year 2021 Terkait Perjuangan Melawan Covid-19

Metro TV kembali menggelar malam anugerah People of The Year bagi sejumlah sosok inspiratif yang berkontribusi membangun Indonesia. Anugerah ini dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-21 Metro TV.



"Penerima penghargaan People of The Year adalah figur-figur terkait perjuangan menangani covid-19," kata Ketua Dewan Juri People of The Year 2021 Don Bosco Selamun di Grand Studio Metro TV, Kedoya, Jakarta Barat, Rabu, 24 November 2021.



Don Bosco mengatakan seluruh tokoh telah berjibaku melawan virus berbahaya itu. Kinerja mereka di atas rata-rata, bekerja dengan cerdas, dan tanpa lelah menyelamatkan masyarakat

Dia menyebut penerima penghargaan berasal dari berbagai kalangan. Mereka mulai dari pengambil keputusan, pemerintah, ilmuwan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga perusahaan.



"Mereka ditemukan melalui penelusuran yang tidak mudah," papar President Director Metro TV itu.



Tim juri, kata dia, mengumpulkan informasi primer dan skunder. Data itu dilengkapi dengan survei terkait kinerja penerima penghargaan.



"Bahkan sebagian di antaranya kami interview untuk mengonfirmasi," tutur dia.



Menurut Don Bosco, kontribusi penerima anugerah People of The Year 2021 berdampak langsung dan tidak langsung. Penanganan covid-19 di Indonesia saat sedang dalam tren yang baik.



"Bila negeri ini dianggap cukup berhasil menangani covid-19, tangan dan kebijakan mereka yang mewarnai kesukesan," ucap dia.

Berikut sembilan kategori People of The Year 2021 Metro TV:

1. Best Governor for Inclusive Economic Growth

2. Best Governor for Empowerment & Education

3. Best Governor for Healthcare and Action Against Pandemi

4. Best Governor for E-Gov & Digital Innovation

5. Innovative Governmental Organization

6. Scientific Breakthrough Against Pandemi

7. Corporation Participation Against Pandemi

8. Patron of Development Partnership

9. Lifetime Achievement

Dewan Juri People of The Year 2021 berjumlah enam orang. Mereka terdiri atas pimpinan Media Group Network, kalangan ahli, praktisi, dan akademisi.



Jajaran Dewan Juri memberikan penilaian untuk para nominasi berdasarkan hasil riset dan verifikasi faktual Research Center Media Group Network (RC MGN). Kajian ini berlangsung sejak Juli 2021.



Ajang penghargaan People of The Year diselenggarakan setiap tahun. Tujuannya menyebarkan pesan baik dan inspirasi bagi masyarakat luas dengan menampilkan ragam prestasi, pencapaian, dan dedikasi yang telah dilakukan dari berbagai tokoh serta lembaga demi kemajuan Indonesia. (Ogi/OL-12)