ABM Raih Asia Sustainability Reporting Rating 2021 Keempat Kalinya

PT ABM Investama Tbk (ABMM) kembali meraih penghargaan prestisius berskala internasional dengan kategori “Silver Rank” pada ajang Asia Sustainability Reporting Rating 2021 (ASSRAT) yang diselenggarakan secara hybrid pada Rabu (17/11) di Jakarta.

Diraihnya penghargaan ini merupakan wujud komitmen ABMM dalam penerapan prinsip keberlanjutan (sustainability), sekaligus dukungan nyata terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainability Development Goals – SDGs).

Penghargaan ini diberikan untuk Laporan Berkelanjutan (Sustainability Report) 2020 ABMM bertajuk “Merancang Prospek Masa Depan (Fostering Future Prospects).

Direktur Utama ABM Andi Djajanegara menyambut antusias atas kembali diraihnya penghargaan prestisius berskala internasional ini selama empat tahun berturut-turut, yaitu “A Commendation For Four Consecutive Years Participation In ASSRAT”.

“Kami merasa terhormat dan berbahagia atas penghargaan ini. Partisipasi ABM yang keempat kalinya secara berturut-turut dalam ajang ini merupakan bagian dari strategi keberlanjutan serta penerapan ESG yang menjadi fokus utama dalam upaya menciptakan kesinambungan pertumbuhan bisnis,” jelas Andi pada keterangan pers, Juma (19/11).

“Kami percaya bahwa keberlangsungan usaha lekat dengan pelaksanaan tanggung jawab lingkungan dan sosial. Dukungan dari publik akan menumbuhkan iklim investasi yang sangat positif untuk ABM, terutama kebanggaan karyawan terhadap perusahaan sehingga dapat berkontribusi secara optimal," paparnya.

"Penghargaan ini memacu kami untuk senantiasa melakukan yang terbaik demi masa depan yang berkelanjutan," tambah Andi.

Laporan keberlanjutan ini merupakan publikasi tahun ke-4 yang sudah dilakukan perseroan. Hal ini sekaligus meneguhkan komitmen transparansi informasi ABMM kepada seluruh pemangku kepentingannya.

ABM telah secara serius menunjukkan langkah-langkah transformasi terkait keberlanjutan bisnis, salah satunya dengan publikasi sustainability reporting sejak 2017.

"ABM juga telah merancang konsep keberlanjutan yang kami namakan Sustainability House, untuk mempermudah harmonisasi antara penetapan target-target ESG dan aspek monitoring hingga pengungkapannya kepada publik,” kata Andi.

Penghargaan ini sendiri diselenggarakan oleh National Center of Sustainability Reporting (NCSR), Lembaga non-profit anggota dari Global Reporting Initiative (GRI) yang konsisten dalam pengukuran transparansi informasi korporasi pada pengelolaan aspek Environmental, Social, and Governance (ESG) melalui publikasi laporan keberlanjutan perusahaan (sustainability report).

Ratusan perusahaan, baik dari dalam negeri, maupun internasional di Asia pun turut berpartisipasi dalam ASSRAT 2021. ABMM merupakan salah satu dari sekitar 120 perusahaan di Indonesia yang menerbitkan Laporan Keberlanjutan dan mengikuti ajang ini.

“Diraihnya penghargaan ini tidak lepas dari hasil kerja keras seluruh keluarga besar ABM dan seluruh entitas usahanya yang selalu berkomitmen untuk menerapkan prinsip keberlanjutan (sustainability) dalam keberlangsungan usaha," tutrnya.

"Kami berharap ke depannya prestasi ini dapat terus kami pertahankan dan mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan, dan juga seluruh pemangku kepentingan,” tutup Andi. (RO/OL-09)