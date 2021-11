Mahasiswa Kalbis Institute Raih Prestasi di Olimpiade Akuntansi Tingkat Perguruan Tinggi 

MAHASISWA Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis atau yang lebih dikenal dengan Kalbis Institute Kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan memenangkan Olimpiade Akuntansi Tingkat Perguruan Tinggi bertajuk “Insect 5.0 Online Competition” yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia Jawa Barat (IAI-JaBar).

Kompetisi yang diikuti oleh puluhan perguruan tinggi dari seluruh Indonesia itu, merupakan salah satu kompetisi Akuntansi yang rutin diadakan. Pada kompetisi ini Kalbis Institute diwakili oleh kakak beradik yaitu Caldy yang merupakan mahasiswa Akuntansi angkatan 2018 dan Clandy yang merupakan mahasiswa Akuntansi angkatan 2017.

Torehan itu menambah deretan panjang preestasi keduanya. Sebelumnya, kedua Caldy dan Clandy sudah beberapa kali memenangi lomba dan masuk dalam mahasiswa berprestasi di Kalbis Institute.

“Prodi Akuntansi Kalbis Institute sangat memperhatikan perkembangan mahasiswa kami dari berbagai aspek terutama aspek softskill dan hardskill. Hardskill mahasiswa kami pertajam dengan berkolaborasi dengan organisasi profesi akuntan baik nasional maupun internasional. Sedangkan untuk aspek softskill, kami selalu menyediakan wadah bagi para mahasiswa akuntansi untuk berkembang termasuk untuk berprestasi di kancah nasional dan internasional. Salah satu bukti nyata adalah Clandy dan Caldy yang berhasil meraih juara 1 di INSECT 5.0 yang diadakan oleh IAI JABAR.” Ujar Ketua Studi Program Studi Akuntansi Kalbis Institute Budi Kurniawan.

Selain itu kedepannya juga Kalbis Institute akan terus meningkatkan kualitasnya, salah satunya dengan program internasional.

“Kalbis Institute berkomitmen penuh untuk terus menyediakan pendidikan berkualitas tinggi di Indonesia. Sebagai contoh saat ini kami sudah bekerjasama dengan International University of Applied Science dari Jerman yang terintegrasi dengan London South Bank University di Inggris, sehingga bagi mahasiswa memiliki kesempatan untuk bisa lulus dengan triple degree. Hal hal seperti itu yang terus kita tambah dan perbaiki sehingga kualitas SDM di Indonesia terus meningkat dan mampu memberikan sumbangsih terhadap pembangunan di Indonesia.” Ujar Raymond Christantyo, Head of Branding and Communication Kalbis Institute. (RO/OL-7)