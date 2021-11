Kampanyekan Kemasan Pengiriman Ramah Lingkungan

KAMPANYE ramah lingkungan saat ini memang terus digaungkan di seluruh dunia seiring terus meningkatkan perubahan iklim. Kampanye ramah lingkungan itu termasuk pengurangan karbon, pengurangan sampah plastik, penggunaan bahan daur ulang, dan sebagainya.

Untuk itu L'Oréal sebagai salah satu perusahaan kecantikan memperkenalkan inisiatif terbaru pembawa perubahan di industri e-commerce Indonesia. L'Oréal Indonesia bekerjasama dengan Shopee pionirkan kemasan pengiriman yang lebih ramah lingkungan.

Program ini merupakan proyek kolaboratif antara L'Oréal Indonesia yang didukung oleh Shopee untuk memberikan pengalaman belanja online yang lebih ramah lingkungan dengan mengganti penggunaan bahan pengemasan plastik dan menggunakan kardus yang bersumber dari bahan baku yang bertanggung jawab.

Aktivitas belanja online yang mengalami peningkatan semasa pandemi telah mengubah gaya hidup konsumen. Belanja online diperkirakan akan terus meningkat, dan seiring dengan peningkatan tersebut, dampak bagi lingkungan menjadi perhatian yang diharapkan dapat diatasi L'Oréal Indonesia bersama dengan mitra e-commerce-nya.

Mengambil langkah, L'Oréal Indonesia melalui tiga brand-nya yaitu Garnier, Maybelline New York, L'Oréal Paris memperkenalkan kemasan kirim ramah lingkungan tanpa menggunakan plastik tambahan pertama yang dikelola oleh Shopee dari warehouse Shopee di Jakarta.

“Dalam perkembangannya, E-commerce telah memegang peranan penting bagi bisnis L'Oréal, terutama brand-brand konsumen kami. E-commerce memberikan kemudahan akses bagi konsumen untuk memenuhi kebutuhan secara online terlebih sejak pandemi dan kami percaya akan terus meningkat. Menyadari dampak yang dihasilkan bagi bumi melalui rantai bisnis, kami mengambil peran untuk membawa perubahan dalam mengajak konsumen online menjadi lebih sadar dan memulai kebiasaan konsumsi yang lebih berkelanjutan, dimulai dengan kemasan kirim yang lebih ramah Lingkungan," ujar General Manager Consumer Product Division, L'Oréal Indonesia, Martin Crosnier.

"Kami bangga dapat bermitra dengan Shopee, salah satu mitra kunci L’Oréal sejak lama yang memfasilitasi inisiatif ini dengan ikut menyesuaikan proses di warehouse yang berbeda dari sebelumnya. Hal ini tentunya akan meningkatkan pengalaman belanja online konsumen L’Oréal di Shopee,” imbuhnya.

Head of Corporate Responsibility L'Oréal Indonesia, Mohamad Fikri menambahkan melalui komitmen L'Oréal For the Future, L'Oréal mengambil langkah untuk menggerakkan Indonesia maju menjawab berbagai tantangan di dunia. "Dalam manifestasinya, kami berfokus pada tiga pilar utama: mentransformasi cara kami melakukan bisnis untuk menghargai batasan dari bumi tempat kita tinggal, memberdayakan ekosistem bisnis kami dan membantu mereka berubah untuk bumi yang lebih berkelanjutan, serta menekan isu sosial dan lingkungan untuk berkontribusi menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua. Kerjasama dengan Shopee ini tentunya menjadi manifestasi yang jelas darisemua pilar karena L'Oréal sadar tidak dapat bergerak sendiri untuk menjangkau konsumen yang lebih banyak.”

Kemasan kirim yang lebih ramah lingkungan ini meniadakan plastik sebagai pembungkus tambahan. Tiga komponen utama kemasan kirim, yakni mengganti bubble wrap menjadi flute liner yang berbahan kertas, mengganti selotip plastik menjadi selotip kertas, dan menggunakan kardus yang telah menerima sertifikasi CoC (Chain of Custody) dari FSC (Forest Stewardship Council). Dari langkah awal ini, diestimasi L'Oréal Indonesia dapat menggantikan 48 ton plastik kemasan pengiriman menjadi kemasan kirim lebih ramah lingkungan dalam satu tahun. Kemasan kirim lebih ramah lingkungan ini telah diaplikasikan ke empat official store L'Oréal di Shopee antara lain Garnier, Garnier Men, Maybelline, dan L'Oréal Paris.

Inisiatif L'Oréal Indonesia ini didukung oleh Shopee, dengan memfasilitasi gudang mereka untuk menyediakan area pengemasan dan sumber daya manusia khusus untuk memberikan pengalaman belanja online yang lebih ramah lingkungan untuk para konsumen. “Kami menyambut baik inisiatif L'Oréal dalam meningkatkan upaya mereka untuk memberikan solusi pengemasan e-commerce yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Melalui komitmen ini, Shopee ingin menjalankan langkah awal dalam membantu konsumen dan pengguna untuk membuat pilihan ramah lingkungan dengan lebih mudah dan nyaman, dimulai dengan pembelian produk-produk L'Oréal di Shopee. Shopee berharap para pengguna dan pecinta produk L'Oréal akan ikut mendukung inisiatif ini,” ujar Head of FMCG Shopee Indonesia, Putri Lukman.

Tidak berhenti sampai disitu, melalui brand Garnier, L'Oréal Indonesia berupaya untuk secara konsisten terus mengedukasi masyarakat untuk memulai gaya hidup lebih berkelanjutan. Melalui Garnier yang berkomitmen menuju Green Beauty, para konsumen diharapkan mulai memilah sampah di rumah untuk memudahkan proses daur ulang. Saat ini masyarakat masih butuh informasi mengenai cara memilah sampah yang benar di rumah.

“Kami sadar mengganti kemasan kirim yang lebih ramah lingkungan merupakan langkah awal namun perlu diambil sekarang. Untuk menuju keberlanjutan, komitmen jangka panjang ini perlu terus mengembangkan upaya kolaboratif bersama para mitra, konsumen dan pemerintah. L’Oréal berkomitmen untuk mengurangi dampak terhadap planet ini dan berinovasi untuk masa depan yang berkelanjutan, sebagai pemimpin transformasi di industri kecantikan,” ujar Martin. (RO/A-1)