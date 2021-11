Rayakan Satu Tahun Kehadiran, ASHTA Tampilkan Beragam Seni dan Musik

SEBAGAI sebuah negara, Indonesia sejatinya bisa menjadi episentrum dari kebudayaan. Untuk itu ASHTA hadir sebagai sebuah oasis di tengah pusat kota Jakarta. Kehadiran ASHTA merupakan hasil dari karya sekelompok pakar industri baik lokal maupun internasional yang mempunyai semangat untuk membentuk rumah, retail dan ruang bagi gaya hidup.

Oleh sebab itu dalam rangka merayakan ulang tahun pertama, ASHTA menghadirkan EVOLVE #01: Aspire, Strengthen, Evolve pada 5–21 November. EVOLVE #01 merupakan wujud rasa syukur dan terima kasih ASHTA atas dukungan masyarakat selama satu tahun ini. Acara dikemas dalam serangkaian seni dan musik, EVOLVE #01 akan terdiri dari beragam acara menarik.

Pertama, Anniversary Gala yang akan menghadirkan keseruan di akhir pekan dan 11.11 Shopping Surprise yang akan ditawarkan oleh lebih dari 50 tenant. Selain itu, ada pula Grow Our Creativity, Evolve in Art yang merupakan kolaborasi dengan Museum of Walls, Museum of Toys x Brainsacks, Moire Bespoke Rugs, dan Moire Floor Fairy Tales Vol. 2. Tidak berhenti sampai disitu, Stream Evolve Into Music disiapkan untuk menghibur pengunjung. Fun On A Weekend, Kallula, Reality Club, dan DJ ternama akan tampil setiap pekan.

“Sudah setahun kami hadir di tengah kesibukan Ibu Kota, kami berkomitmen untuk terus tumbuh, berkembang, dan memberikan hal yang baru bagi masyarakat khususnya pengunjung setia kami. Oleh sebab itu, EVOLVE #01 diselenggarakan sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih kami. Ada banyak hal menarik pada perayaan di tahun ini” ujar CEO ASRI, Alexander Kusuma.

ASHTA juga memberikan hadiah menarik bagi pengunjung yang berbelanja minimal Rp1 juta di tenant yang berpartisipasi. Pada perayaan ulang tahun ASHTA kali ini, ASHTA juga turut menggandeng Bintang Crystal.

Pada kolaborasi ini, pengunjung dapat menjelajahi 350 karya seni bertema Muka Tembok dari 350 seniman lokal. Selain itu, pameran seni Muka Tembok ini juga dibuat semakin immersive melalui teknologi Augmented Reality (AR). Pengunjung dapat berkreasi dan mewarnai kanvas tersebut sesuka hati, untuk kemudian di-scan pada aplikasi Muka Tembok AR. Karya tersebut akan ‘hidup’ dan bisa ‘ditembakkan’ ke berbagai sudut estetik di ASHTA. Hadiah special dari Bintang Crystal menanti 20 kreasi paling unik.

“Kolaborasi Bintang Crystal dengan ASHTA District 8 adalah upaya kami untuk hadir lebih dekat dengan konsumen sekaligus memberikan banyak alternatif hiburan untuk memen chill mereka. Survey kami ke ribuan konsumen BINTANG Crystal di kelompok usia Gen Y dan Gen Z menyatakan, 46% di antara mereka menyukai BINTANG Crystal untuk dinikmati saat melepas penat usai jam kerja. Sisanya, mereka menikmati bir ini sambal bersantai di area terbuka, nonton film, dan sebagai teman makan,” kata Direktur Marketing Multi Bintang Indonesia, Jessica Setiawan. “Pada akhirnya, kami percaya bahwa ASHTA perlu terus tumbuh dan berkembang. Aspire, strengthen, and evolve,” ujar Alexander. (RO/A-1)