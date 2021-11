Ayo Mengenal Unsur 5W+1H dalam Bahasa Indonesia

SEBAGIAN besar orang mungkin familiar dengan rumusan 5W+1H sebagai unsur penulisan dalam dunia jurnalistik. Namun, pada kenyataannya, elemen itu berlaku di hampir semua bidang ilmu, mulai dari jurnalisme, bisnis, hingga bahasa. Fungsinya untuk merumuskan masalah atau mendapatkan informan.

Formula 5W+1H pertama kali diperkenalkan novelis, penulis cerita pendek, dan penyair Rudyard Kipling.

Ia juga diketahui pernah bekerja sebagai editor di beberapa majalah ternama selama tujuh tahun.

Bagian rumusan 5W+1H dianggap paling mudah untuk memecahkan berbagai masalah dan merumuskan informasi. Meski terkesan ringkas, elemen 5W+1H dianggap sebagai panduan lengkap untuk mengembangkan cerita dan informasi.

5W+1H adalah rumus gaya pertanyaan yang digunakan untuk menemukan inti pesan atau membuat berita atau cerita. Hal itu karena rumus 5W+1H memiliki unsur sentral dari pesan atau cerita.

5W+1H sendiri berasal dari kata tanya bahasa Inggris yaitu what, who, when, why, where, dan how. Dalam bahasa Indonesia, pertanyaannya adalah apa, siapa, kapan, mengapa, di mana, dan bagaimana.

Berikut masing-masing unsur pertanyaan 5W+1H:

1. What

Unsur what (apa) menjelaskan seputar apa yang terjadi atau apa yang menjadi pembahasan dari topik yang ingin ditulis atau diulas. Secara singkat, pertanyaan ini menanyakan tentang inti masalah dari kejadian yang ingin disampaikan.

2. Who

Unsur who (siapa) menjadi pertanyaan yang menjurus kepada subjek atau pelaku dari peristiwa atau masalah yang diulas. Ini digunakan untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dalam peristiwa yang berkaitan tersebut.

3. When

Unsur when (kapan) menitik beratkan pada keterangan waktu perihal masalah atau peristiwa yang terjadi. Unsur ini menjadi penjelas yang membantu menerangkan informasi secara lebih akurat dan dapat diandalkan.

4. Where

Unsur where (di mana) menjadi salah satu keterangan yang menjelaskan tentang tempat suatu kejadian atau masalah terjadi. Ini bisa menjadi unsur yang memberikan bukti fisik terkait keberlangsungan suatu peristiwa atau masalah.

5. Why

Unsur why (mengapa) menitikberatkan pada alasan atau latar belakang dari peristiwa atau masalah yang diulas. Ini bisa menjadi unsur yang dapat membantu mengembangkan informasi terkait masalah atau peristiwa yang ada.

6. How

Unsur how (bagaimana) menitik beratkan pada cara, penjelasan dan deskripsi tentang suatu peristiwa bisa terjadi. Unsur ini juga menjadi pernyataan yang mendukung dari unsur why yang telah dijabarkan sebelumnya.

Berikut adalah contoh pertanyaan dari 5W+1H

What : Apa yang terjadi?

Who : Siapa yang terlibat dalam peristiwa itu?

Why : Mengapa hal itu bisa terjadi?

When : Kapan peristiwa itu terjadi?

Where : Di mana peristiwa itu terjadi?

How : Bagaimana peristiwa itu terjadi?

Dengan memenuhi semua unsur 5W+1H, pokok informasi dalam penulisan berita akan jauh lebih lengkap. (OL-1)