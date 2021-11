ISHD Gelar Silaturahmi Pecinta Motor Klasik  

ATAS nama silaturahmi jarak menjadi tidak berarti. Terbukti 50 motor besar dari Ikatan Sport Harley Davidson (IHSD) Jakarta dan Ultra Classic Owner Group (UCOG) menggelar ajang 'ISHD Back to Route Where it all Began' ke club house Bikers Brotherhood MC (BBMC) di Bandung, Jawa Barat.

Perjalanan ratusan kilometer terasa tidak berarti karena ditempuh dengan kegembiraan. "Kami sangat bersyukur bisa datang ke club house BBMC Bandung ini sebagai sesama penyuka motor klasik untuk saling menjaga tali silaturahim," ujar Ketua ISHD Jakarta Chief Gatot di Jakarta, Senin (15/11).

Tuan rumah menyambut para tamu dari Jakarta dengan hangat. Mereka pun berbagi cerita disertai canda tawa ketika membicarakan dinamika dan historis klub motor masing-masing. Bahkan kepada para tamu diajak berkeliling club house di dindingnya penuh ornamen menarik.

"Kami gembira dan respek bisa bertemu, ngobrol bareng dengan saudara-saudara kami sebagai sesama penyuka motor klasik. Rasanya enggak ada yang paling menarik kalau sudah ngobrol begini kecuali membicarakan kesamaan hobi motor klasik," tambah Ule, humas BBMC dalam sambutannya di club house Jl Wastukencana No.50B, Tamansari, Bandung Wetan, Kota Bandung, akhir pekan lalu. (RO/O-2)