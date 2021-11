Bantu Masyarakat Mengolah Makanan agar Bergizi di Masa Pandemi

SITUASI di Indonesia saat ini memang sudah jaug lebih baik setelah sempat diterjang gelombang kedua covid-19 pada Juli lalu yang mengharu biru. Seluruh aktivitas masyarakat pun sudah kembali berjalan seperti biasa. Meski begitu tentu saja kita harus tetap waspada dengan tetap menaati protokol kesehatan.

Salah satu cara untuk mencegah agar tidak tertular covid-19 adalah dengan mengonsumsi makanan bernutrisi. Untuk menjamin kualitas asupan, makanan hasil masakan sendiri menjadi prioritas. Namun, seringkali kegiatan memasak justru dianggap merepotkan. Apalagi tahap persiapan bahan-bahannya (food prep).

Untuk itu Bosch, melalui Divisi Home Appliances memperkenalkan produk terbaru Kitchen Machine MUM Seri 2, sebuah alat serba fungsi dengan teknologi komplet untuk membantu food prep lebih praktis dan ringkas; mulai dari memotong sampai mengaduk bahan.

“Meski frekuensi memasak sendiri di rumah semakin meningkat selama pandemi, Bosch melihat bahwa masyarakat juga mengalami kejenuhan dan kelelahan dalam menjalankan aktivitas tersebut. Karenanya, kami menghadirkan solusi teknologi Bosch Kitchen Machine MUM Seri 2 yang mampu mengatasi situasi itu,” jelas Sales Manager, Bosch Home Appliances Indonesia, Martino Arlandi.

Berkaca pada temuan Dataessential: “Why Investing in Innovation is More Important than Ever Post-Quarantine”, didapati bahwa 65% konsumen Amerika Serikat merasa lelah dan tidak ingin melakukan aktivitas memasak di rumah. Survei lain yang dilakukan oleh OnePoll atas nama Sun Basket memperlihatkan data serupa. Sekitar 55% dari 2.000 konsumen AS yang disurvei mengatakan memasak selama pandemi telah membuat mereka merasa lelah. Dan mayoritas responden menyebut prep work (penyiapan bahan) menjadi aspek memasak yang paling melelahkan (46%), disusul clean up (43%) dan perencanaan menu selama sepekan (42%).

“Peranti multitasker Bosch Kitchen Machine MUM Seri 2 mendukung masyarakat untuk bisa kembali menjalankan kegiatan memasak di rumah dengan lebih praktis. Dengan demikian, masyarakat bisa mendapatkan asupan bernutrisi yang berkualitas karena hasil masakan sendiri, dan akan lebih siap pula untuk beraktivitas,” lanjutnya.

Berdaya listrik 700 watt, Bosch Kitchen Machine MUM Seri 2 diperkuat motor yang sangat bertenaga sehingga memberikan putaran yang stabil sehingga adonan apapun lebih cepat teraduk rata. Mangkuk aduknya berbahan stainless steel dan berkapasitas besar yang mampu menampung hingga 2,4 kg campuran kue atau 1,7 kg adonan ragi. Ceruk mangkuk juga memungkinkan seluruh bahan adonan teraduk dan tercampur dengan sempurna.

Sementara, paddle-nya memiliki desain 3D Planetary Mixing yang bergerak ke tiga arah layaknya gerakan menguleni tangan manusia. Kualitas hasil adonan pun lebih sempurna. Secara keseluruhan rangka, Bosch Kitchen Machine MUM Seri 2 berbentuk persegi sehingga mudah ditempatkan di berbagai sudut ruangan.

“Pandemi covid-19 memberi hikmah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi makanan sehat dengan jalan memasak sendiri. Kebiasaan positif ini jangan sampai ditinggalkan. Memilih peranti dapur yang tepat merupakan kunci agar aktivitas memasak bisa praktis dan tidak merepotka. Aspek food prep seperti memotong, mengaduk, menguleni, mencincang, bahkan sampai membuat pasta pun bisa dengan mudah terselesaikan,” jelas Steby Rafael, Professional Chef.

Bosch Kitchen Machine MUM Seri 2 telah diluncurkan pada 8 November lalu. Berbagai produk Bosch Home Appliances lainnya bisa ditemui di gerai jaringan dan toko elektronik di area Jabodetabek, Surabaya, dan Bali, serta segera tersedia di berbagai kota lainnya. (RO/A-1)