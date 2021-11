Parahyangan Golf Bandung Raih 'Indonesia's Best Course 2021' dari World Golf Awards

BANDUNG merupakan salah satu kota pariwisata terbesar di Jawa Barat yang digemari para pemain Golf karena daya tarik suasana alam nya yang indah dan menyejukan serta kelezatan kuliner yang menggugah selera.

Wisata golf di Kota Bandung kembali menjadi popular semenjak berdirinya Parahyangan Golf Bandung di tahun 2018.

Kota Bandung kembali diharumkan namanya di ajang penghargaan bergengsi skala internasional, sejak dinobatkannya Parahyangan Golf Bandung sebagai “Indonesia's Best Course 2021” oleh World Golf Awards yang diselenggarakan di Park Hyatt, Dubai.

Parahyangan Golf Bandung menjadi satu–satunya Golf Course dengan brand lokal kota Bandung yang dinominasikan dalam program penghargaan bergengsi di kancah internasional dari World Golf Awards yang merupakan otoritas terkemuka yang mengakui dan menghargai keunggulan pariwisata golf.

Ditentukan oleh hasil polling yang dilakukan secara mendalam selama tujuh bulan di tahun 2021. Konsisten dalam mempertahankan kualitas lapangan golf, serta pelayanan yang maksimal menjadikan Parahyangan Golf Bandung diakui sebagai Golf Course terbaik di Indonesia dimata dunia.

Sejak dibukanya untuk umum tiga tahun yang lalu, Parahyangan Golf Bandung telah dianugerahkan beberapa penghargaan prestisius di tingkat Internasional lainnya yaitu sebagai ”Best New Course in Asia Pacific” pada tahun 2019, “Best Golf Club Experience in Asia Pacific” dan “ Best Course in Indonesia” pada tahun 2020 oleh Global Golf Awards.

Sebelah kiri hole 4–par 4 (signature hole), sebelah kanan hole 6 – par 5 dengan pemandangan pegunungan, bukit dan danau.

“Merupakan suatu kehormatan bagi Parahyangan Golf Bandung menerima Indonesia's Best Course 2021 oleh World Golf Awards," kata George Chandra selaku Senior Advisor – Parahyangan Golf Bandung.

"Parahyangan Golf memang lapangan yang unik karena berada di area tampungan air waduk Saguling sehingga banyak pemandangan unik yang dapat dinikmati di area tersebut. Bob Moore merancang lapangan ini sebagai Championship Golf Course yang sangat menantang dibanding golf course yang lain di Indonesia,” tutur George Chandra.

Mengusung visi dan misi menjadi lapangan golf berstandar internasional yang memberikan pengalaman bermain golf bintang 5 bagi para golfers mania.

Menyajikan keramahtamahan khas Jawa & Sunda, Parahyangan Golf Bandung berkomitmen untuk mengembangkan dan meningkatkan industri golf pada skala domestik serta internasional.

Berkontribusi dalam memajukan pariwisata, para pemain golf di Parahyangan Golf Bandung sebagian besar berasal dari kota Jabodetabek, Bandung, dan warga negara Korea, Jepang, Singapore dan Malaysia yang tinggal maupun datang khusus ke Indonesia untuk bermain golf.

Sebagai Championship Golf Course, Parahyangan Golf banyak menerima umpan balik positif “Great Course” dan “The Most Challenging Course” dari para pemain golf setia maupun pemain golf professional.

Seluruh pencapaian atas penghargaan, prestasi dan pujian merupakan wujud komitmen Parahyangan Golf Bandung kepada konsumen dalam menyediakan fasilitas yang berkualitas dengan didukung oleh kinerja tim yang prima.

Keberhasilan ini juga menjadi komitmen kami untuk mempertahankan standar dan kualitas untuk menjadi salah satu dari 100 lapangan golf terbaik di dunia.

Berlokasi di area paling prestisius di dalam kawasan Kota Baru Parahyangan dengan ketinggian 650 mdpl, Parahyangan Golf Bandung menyuguhkan pemandangan berlatar belakang gunung yang indah, danau yang luas, perbukitan hijau dan tantangan yang berbeda di masing-masing hole.

Parahyangan Golf Bandung memberikan standar kemewahan dan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat sehingga konsumen dapat bersantai dan bermain dengan aman dan nyaman.

Parahyangan Golf Bandung dilengkapi dengan sejumlah fasilitas seperti driving range, ruang VIP, ruang loker, spa dan sauna, restoran, proshop, dan lokasi yang berjarak dekat dengan hotel Mason Pine Bandung yang memudahkan konsumen dalam mencari akomodasi. ((RO/OL-09)