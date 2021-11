Dukung Gaya Hidup Sehat dan Aktif

WAKTU saat ini menjadi begitu penting bagi manusia. Karena keberadaan jam sebagai pengingat sangat diperlukan. Namun di masa pandemi ini, kesehatan juga menjadi prioritas banyak orang. Karena itu menggabungkan pengingat waktu dengan kesehatan menjadi sebuah terobosan baru.

Berangkat dari situlah Amazfit meluncurkan rangkaian inovasi terbarunya yaitu Amazfit GT 3 Series di Indonesia. Terdiri dari 3 model, yaitu: Amazfit GTR 3 Pro, Amazfit GTR 3, dan Amazfit GTS 3, rangkaian terbaru ini menjadi bagian dari jam tangan pintar Amazfit yang fashionable. Dengan slogan Smart Health Made Easy, Amazfit GT 3 Series tak hanya menampilkan desain yang stylish melainkan juga menawarkan kemudahan bagi penggunanya untuk menjalani gaya hidup sehat & aktif melalui fitur-fitur mutakhir, yang mudah dimengerti berkat sistem operasi Zepp OS yang powerfull dan dinamis andalan Amazfit.

“Kami berharap kehadiran Amazfit GT 3 Series dapat mendorong masyarakat Indonesia untuk terus menerapkan gaya hidup sehat dan aktif. Karena hal ini sangat penting untuk menjaga stamina, daya tahan tubuh dan produktivitas. Sehingga mereka bisa berbuat lebih baik untuk diri, kini dan nanti,” ujar Amazfit SEA Director, Jacky Yang.

“Sesuai dengan slogannya: Smart Health Made Easy, Amazfit GT3 Series dirancang khusus untuk mendukung penggunanya dalam menjalani gaya hidup sehat dan aktif. Dibekali dengan sistem operasi Zepp OS yang dinamis dan kuat, serta layar Ultra HD AMOLED extra besar, pengoperasian berbagai fitur olahraga, kesehatan dan manajemen menjadi lebih intuitif, mudah dioperasikan dan dimengerti. Lebih dari itu, New Amazfit GT 3 series juga dibekali dengan Classic Navigation Crown yang elegan, serta baterai yang tahan lama,” tambah General Manager Smartwatch and Band Business Unit of Amazfit, Su Wei.

Hanya Amazfit GT 3 series yang dapat memberikan kemudahan untuk mengetahui 4 level kesehatan sekaligus hanya dalam satu ketukan, dengan waktu pengukuran hanya 45 detik, yaitu; detak jantung, tingkat oksigen darah, tingkat stres, dan laju pernapasan. Rangkaian produk GT 3 Series menjadi pilihan yang tepat bagi pribadi dinamis yang memiliki gaya hidup aktif, karena dilengkapi dengan online & offline voice assistant yang didukung Alexa.

Rangkaian Amazfit GT3 Series dikembangkan untuk menghadirkan smartwatch dengan fitur kesehatan berlimpah, yang mudah dioperasikan. Berkat fitur Easy 24H Health Management, pengguna dapat memantau kesehatan tubuh yang hasilnya ditampilkan secara menarik dan mudah dipahami. Dibekali dengan lebih dari 150 mode olahraga untuk memonitor progress dan pencapaian, seperti; detak jantung, kalori, waktu, kecepatan, dan lain sebagainya.

Gaya hidup sehat dan aktif merupakan kunci penting dalam menjaga stamina, imunitas serta produktivitas, terutama bagi mereka yang memiliki aktivitas padat & mobilitas tinggi. Untuk menjaga stamina dan imunitas tubuh, olahraga atau aktivitas fisik seharusnya menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian kita. Selain aktivitas fisik, rutinitas lain yang tak kalah penting untuk dijalani terutama di masa pandemi seperti sekarang adalah melakukan pengecekan tanda-tanda vital seperti detak jantung dan tingkat saturasi oksigen dalam darah, mengelola stres dan memonitor kualitas tidur.

“Menurut U.S. Department of Health and Human Services, untuk menjaga kesehatan tubuh, kita perlu berolahraga setidaknya 150 menit per minggu untuk olahraga intensitas sedang seperti jalan cepat dan berenang atau selama 75 menit per minggu dalam bentuk olahraga intensitas tinggi seperti berlari. Di Indonesia, umumnya dianjurkan untuk setidaknya berolahraga 30 menit sehari,” cetus instruktur yoga Fajar Putra.

Untuk menjalani gaya hidup sehat dan aktif diperlukan komitmen dan usaha yang konsisten. Kebutuhan akan produk yang dapat diandalkan untuk mendukung masyarakat dalam menjalani gaya hidup sehat & aktif sehari-hari pun meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya berolahraga. Smartwatch sebagai perangkat pintar yang tak hanya berfungsi sebagai penanda waktu dan aksesoris fashion melainkan juga pendukung aktivitas penggunanya mulai dari bekerja, berolahraga hingga untuk memonitor kesehatan, tingkat stres hingga kualitas tidur.

"Dengan banyaknya pilihan smartwatch saat ini, penting untuk memilih produk yang tepat sesuai dengan kebutuhan kita. Tiga tips dalam memilih smartwatch; pertama, pilih yang memiliki teknologi canggih; kedua, mudah dioperasikan dan ketiga, mudah dimengerti. Pilihan saya jatuh pada Amazfit GTR 3 Pro, ini adalah jam pintar yang memiliki semua hal yang saya butuhkan untuk mendukung gaya hidup sehat dan aktif yang saya jalani. Sehingga saya bisa memaksimalkan waktu untuk terus meningkatkan diri menjadi lebih baik lagi,” ujar Fajar.

Seluruh rangkaian Amazfit GT 3 Series akan tersedia mulai tanggal 5 November 2021 di Official Amazfit Store yang terdapat di sejumlah e-commerce ternama di Indonesia seperti Tokopedia dan Shopee . “Amazfit berharap dengan kehadiran Amazfit GT 3 Series dapat membantu masyarakat Indonesia dalam menjalani gaya hidup sehat & aktif yang merupakan kunci untuk menjaga stamina, imunitas dan produktivitas sehingga mereka dapat meningkatkan diri menjadi lebih baik lagi,”ujar Su Wei. (RO/A-1)