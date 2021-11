Moritz Inn BSD: Inovasi Apartment Services Kekinian

'Moritz Inn BSD' merupakan Service Apartment yang mengusung konsep bed, breakfast & beyond. Memiliki lokasi cukup strategis yaitu di Sky House BSD.



Tidak hanya sebagai tempat beristirahat yang nyaman, Moritz Inn dilengkapi dengan fasilitas yang mendukung aktivitas sehari-hari, lifestyle, dan tempat menyalurkan kreatifitas serta passion bagi para millennials yang produktif.



Terdiri dari empat kategori kamar yang inovatif dan modern. Yaitu More Sleep Room - kamar yang memberikan kenyamanan dan pengalaman kualitas tidur yang maksimal. More Focus Room

- kamar yang didesain khusus untuk beristirahat juga untuk mengerjakan aktivitas sehari - hari dengan konsentrasi tinggi dilengkapi dengan fasilitas yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan seperti komputer dan meja lipat. More Fun Room - kamar yang didesain untuk para gamers menikmati permainan dengan keseruan tanpa batas dari PS 5 dan VR game yang disewakan. Dan More Creative Room - kamar yang didesain untuk mengeksplorasi ide-ide dan kreativitas dengan nyaman yang dilengkapi dengan karaoke set atau ringlight yang dapat dipilih sesuai kebutuhan.



Dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti Restaurant yang bernama “Red Foxes” - yang memiliki konsep casual dining dengan suasana nyaman yang menawarkan menu bergaya American Brunch serta berbagai macam menu Danish Pastry, cake dan menu ready to go lainnya.



Bagi Anda pencinta kopi, tersedia juga berbagai jenis menu kopi yang khas sesuai selera. Para tamu juga dapat bersantai di kolam renang yang terletak di lobby level dengan taman yang luas serta tersedia juga jindoor & outdoor gym.



Berlokasi premium di jantung CBD BSD, dikelilingi dengan Landmark seperti Digital Hub (Apple Office), Graha Unilever BSD, Green Office Park, 5 bank office tower, beberapa universitas ternama dan sekolah bertaraf internasional serta akses mudah ke AEON Mall BSD, Moritz Inn BSD dapat memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang nyaman bagi para kaum millenials yang memiliki mobilitas tinggi.



Kenyamanan maksimal dan ruang tanpa batas di Moritz Inn BSD dapat dinikmati mulai 11 November 2021. Beralamat di SkyHouse BSD+ Tower Leonnie L1 17 & 35, Jl. Edutown, Pagedangan, Kec. Pagedangan, Tangerang, Banten, 15345.



Untuk pemesanan dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor WA. 0811-1211-469 atau melalui email rsv.bsd@moritzhotels.com, kunjungi juga website resmi kami di www.moritzcorporatiton.com dan www.moritzhotels.com. (OL-10)