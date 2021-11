Dukung Pendidikan Berkualitas, Astra Serahkan Hibah Gedung Science & Techno Park ITB

Rektor ITB Prof. Reini Wirahadikusumah, Ph.D menyerahkan plakat penghargaan secara virtual kepada Astra atas hibah Gedung Science & Techno Park ITB yang diterima oleh Chief of Corporate Affairs Astra Riza Deliansyah. (2/11).



SEIRING dengan kontribusi dalam mewujudkan pendidikan berkualitas di Indonesia, Astra pada Selasa (2/11) menyerahkan bantuan berupa hibah pembangunan fasilitas pendidikan

Gedung Science and Techno Park (STP) Institut Teknologi Bandung (ITB). Pada kesempatan itu, ITB juga menyerahkan plakat penghargaan untuk Astra. Penyerahan plakat penghargaan dilakukan oleh Rektor Institut Teknologi Bandung Prof. Reini Wirahadikusumah, Ph.D.



Turut hadir dalam acara tersebut Chief of Corporate Affairs Astra Riza Deliansyah. “Kami berkomitmen untuk memanfaatkan fasilitas ini yang merupakan sumbangsih dari Astra. Gedung STP ini menjadi tempat bertemunya para peneliti, inovator, industri untuk kita bersamasama membantu bangsa kita menghasilkan inovasi,” ujar Rektor Institut Teknologi Bandung Prof.Reini Wirahadikusumah Ph.D dalam sambutannya.



“Kehadiran Gedung Science & Techno Park ITB ini diharapkan menjadi wadah dalam pembuatan inovasi serta mendukung dalam realisasi inovasi tersebut, sehingga menciptakan SDM unggul dan

tangguh," tutur Chief of Corporate Affairs Astra Riza Deliansyah.