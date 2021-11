Nestle - Media Group Jajaki Kerja Sama 

MEDIA Group menerima kunjungan produsen makanan dan minuman terbesar di dunia yang berkantor pusat di Vevey, Swiss Nestlé Indonesia secara virtual, Senin (1/11).

Pertemuan ini membahas kerja sama sama keduanya, mulai dari promosi, isu kesehatan hingga kolaborasi dalam pengendalian iklim di tanah air.

"Kami merasakan bagaimana Nestle sangat konsen, dan (peduli) akan sustainability. Konsen untuk peduli tentang sampah ya, ini adalah bentuk campaign atau komunikasi yang ingin kita tekankan, we have do something what most people think," kata Sales & Marketing Director Metro TV Meniek Andini, Senin (1/11).

Direktur Corporate Affairs Nestle Debora R. Tjandrakusuma menyebut Nestle Indonesia memiliki visi menciptakan manfaat bersama (creating shared value) untuk memberikan dampak positif bagi perusahaan dan masyarakat. Ia mencontohkan program Nestle peduli yang bertujuan memberikan pendidikan mengenai gizi. Dalam hal ini, Nestle bersama komunitas melalui beberapa brand melakukan kegiatan edukasi gizi tersebut.

Selain produk makanan yang diketahui dari Nestle tetapi masyarakat harus tahu bahwa juga produk keluarga yang dibutuhkan dalam setiap porsi, mulai sayuran, karbohidrat hingga protein.

"Kami juga banyak melakukan pendidikan untuk keluarga dan anak-anak," sebutnya.

Sesuai dengan latar belakang Nestle, kata Debora, pihaknya ingin terus mampu membangun konsep komunikasi pemasaran yang sejalan dengan agenda edukasi parenting. Apalagi visi misi Nestle mendukung tumbuh kembang anak secara holistik.

“Jadi kami tidak hanya menyediakan produk untuk kebutuhan nutrisi dan gizi anak tetapi juga kami mendukung dari sisi stimulasi fisik dan psikisnya juga," terangnya.

Dia mengaku perusahaan yang telah beroperasi selama 150 tahun itu banyak terjun langsung untuk memperkaya pengetahuan parenting kepada orangtua sebagai salah satu program andalannya.

Sementara itu, Presiden Direktur Nestlé Indonesia Ganesan Ampalavanar mengatakan pihaknya pun memberi perhatian lebih terkait perubahan iklim yang tengah terjadi. Bukan hanya agenda untuk Indonesia tetapi secara global.

"Kita ada juga projects penanaman pohon secara besar-besaran, ini belum kita umumkan dan akan segera kita lakukan," sebutnya.

Menurutnya, penanganan perubahan iklim tidak bisa menunggu tentunya mereka turut ambil bagian bersama pemerintah Indonesia.

"Ini sangat penting untuk kesuksesan jangka panjang bisnis kami. Kami akan bekerja sama dengan para petani, mitra industri, pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan para konsumen untuk mengurangi jejak lingkungan kami," pungkasnya. (A-2)