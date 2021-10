Stay di Mandarin Oriental Jakarta dan Menangi Mini Cooper 3 Pintu Terbaru

MANDARIN Oriental, Jakarta, telah bermitraâ…• dengan MINI Maxindo, dealer MINI resmi di Indonesia. Bagi setiap tamu yang memesan suite di hotel mendapat kesempatan untuk memenangi MINI Cooper 3-Door baru.



Diluncurkan pada 1 Oktober 2021, kampanye ini terbuka untuk setiap tamu yang memesan suite selama periode promosi ini. Kupon akan dikirim langsung secara digital kepada tamu melalui WhatsApp.



Merchandise eksklusif dari MINI, hand sanitizer yang dirancang dengan indah akan diberikan kepada para tamu yang

berpartisipasi dalam program ini. Acara peresmian akan diadakan 1 hari setelah peluncuran, ditambah dengan kegiatan CSR hotel sendiri 'Box For Fans' yang memberikan buku dan mainan kepada anak-anak kurang mampu di lingkungan Jakarta. Pengiriman akan dilakukan dengan tur kecil bersama perwakilan klub MINI Indonesia membawa paket bijaksana dengan kehangatan, langsung kepada anak-anak.



Tamu yang menginap di Urban Suite berhak mendapatkan satu kupon. Sementara tamu yang memesan Oriental Suite akan memperoleh dua kupon.



Mandarin Suite, penthouse hotel yang terkenal akan memberikan empat kupon kepada tamu, menawarkan lebih banyak kesempatan untuk memenangi hadiah yang menarik.



Ketika mencapai total 1.000 malam dari hunian Suite, semua kupon yang dihitung akan diundi di hotel, disaksikan oleh perwakilan Kementerian Sosial setempat dan kedua belah pihak. Selanjutnya diikuti dengan pengumuman resmi pemenang yang beruntung melalui akun media sosial resmi hotel.



Pajak hadiah akan ditanggung oleh pemenang.



Program Stay and Win akan tersedia untuk pemesanan melalui situs web hotel

www.mandarinoriental.com/jakarta. Dengan tarif mulai dari IDR3.494.000++ per malam yang mencakup sarapan setiap hari untuk dua orang dewasa dan dua anak di bawah usia 12 tahun dengan kupon untuk berpartisipasi dalam undian MINI.



Nikmati diskon 50% untuk kamar kedua bagi pemegang kartu kredit Bank Mandiri.



Penawaran ini berlaku untuk masa inap mulai 1 Oktober 2021. Tarif yang dikutip dikenakan 21% pajak pemerintah dan biaya layanan.



Untuk reservasi, silakan kunjungi www.mandarinoriental.com atau hubungi Hello MO melalui WhatsApp atau hubungi di +62 (21) 2993 8800. (RO/OL-10)