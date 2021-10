Sekolah Jurnalistik Media Indonesia Gelar Workshop Untuk Humas Kemenag

SEKOLAH Jurnalistik Media Indonesia (SJMI) memberikan workshop pelatihan penulisan berita dan siaran pers bagi pranata kehumasan Kementerian Agama untuk menciptakan pranata kehumasan yang berkredibel dalam hal memberikan berita ke masyarakat luas.

Kabag Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi Sekretariat Balitbang dan Diklat Kementerian Agama Hefson Aras mengatakan, pembekalan jurnalistik diberikan agar tenaga humas di lingkungannya bisa mendapatkan pengetahuan dan skill yang mumpuni dalam menjalankan tugasnya.

"Agar humas bisa meningkatkan pengetahuan dalam hal penulisan," katanya, sesaat sebelum workshop dimulai di kantor Media Indonesia di Jakarta Barat, Senin (25/10).

Hefson menerangkan sesuai dengan ketentuan yang ada, para aparatur sipil negara (ASN) mesti mendapatkan pendidikan kompetensi pelatihan minimal 20 jam pelajaran pertahun.

Selama pelatihan dari 25-26 Oktober 2021 mendatang, materi yang akan diberikan berupa teknik penulisan siaran pers dan berita oleh Redaktur MI Eko Suprihatno, Social media for institution banding oleh Head of Digital Ceative Content Jati Savitri, Photography with smartphone oleh Kepala Divisi Artistik dan Multimedia MI Hariyanto, dan Public speaking oleh VP Corcomm Media Group Fifi Aleyda Yahya.

"Pelatihan ini dikemas secara menarik dan tidak hanya sebatas teori, kata kunci yang bisa kita mainkan di media sosial seperti apa, kita akan memberikan pelatihan bagaimana menciptakan judul yang menarik, dan lead yang tidak melebar," ungkap Ade Alawi, Deputi Direktur Pemberitaan Media Indonesia. (H-2)