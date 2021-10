Metro TV Borong Tiga Anugerah Syiar Ramadan 2021

METRO TV dinobatkan sebagai televisi terbaik Syiar Ramadan 2021 dari Anugerah Syiar Ramadan 2021. Sebanyak dua dari lima nominasi program Ramadan Metro TV menyabet penghargaan.

Lima program Metro TV tersebut yaitu Ramadan Kita untuk kategori program Liputan Khusus Ramadan, Tafsir Al-Misbah untuk kategori program Dakwah Talkshow Televisi, Asmaul Husna untuk kategori program Dakwah Non Talkshow (Ceramah), Das'ad On Stage untuk kategori program Dakwah Non Talkshow (Ceramah), dan Lentera Qolbu untuk kategori program Dakwah Non Talkshow (Kultum). Program yang meraih penghargaan ialah Ramadan Kita untuk kategori program Liputan Khusus Ramadan dan Asmaul Husna untuk Kategori Program Dakwah Non-Talkshow (Ceramah).

Anugerah untuk program Asmaul Husna terasa spesial. Pasalnya, penghargaan kali ini membuat Asmaul Husna menang dua kali berturut-turut dalam ajang yang sama.

"Alhamdulilah kami sangat bersyukur atas penghargaan maupun apresiasi yang diberikan KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) pusat kepada Metro TV," kata Head of Corporate Communications Metro TV Fifi Aleyda Yahya di Auditorium Abdurahman Saleh, Radio Republik Indonesia (RRI), Jakarta Pusat, Jumat (22/10).

Fifi mengatakan penghargaan tersebut merupakan hadiah yang sangat istimewa bagi Metro TV, khususnya tim produksi dan redaksi yang memproduksi tayangan-tayangan selama Ramadan dengan kerja keras dan kreativitas. "Insyaallah kita terus menghadirkan tayangan edukatif, inspiratif, dan niat baik mencerahkan pemirsa Indonesia," kata dia.

Fify juga angkat topi kepada para pemenang dari kategori lain. Menurut dia, upaya mencerahkan umat harus dilakukan bersama-sama. "Semakin banyak tayangan berkualitas, semakin bermanfaat untuk umat," ucap Fify.

Baca juga: PT Pangansari Utama Sumbang 5 kontainer Air Mineral untuk Kegiatan Pesparawi se-Tanah Papua

Berikut daftar pemenang Anugerah Syiar Ramadan 2021:

Kategori Program Liputan Khusus Ramadan-Ramadan Kita (Metro TV)

Kategori Program Ajang Bakat-Dai Spesial Indonesia (iNews)

Kategori Program Sinetron-Pencari Tuhan Jilid 14 (SCTV)

Kategori Program Anak Ramadan-Doa Anak Soleh (MNC TV)

Kategori Progam Feature dan Dokumenter-Jalan Penyeru Kebaikan (RCTI)

Kategori Program Wisata Budaya-Muslim Travelers (Net TV)

Kategori Program Variety Show-Jelang Bedug (TVRI)

Kategori Program Dakwah Talkshow Televisi-Hikmah Podcast (RTV)

Kategori Program Dakwah Non Talkshow (Ceramah)-Asmaul Husna (Metro TV)

Kategori Program Dakwah Non Talkshow (Kultum)-Jelang Berbuka (TV One)

Kategori Program Dakwah Radio-Pengajian Kauman Radio Swadesi 107.8 FM Yogyakarta

Kategori Iklan Ramadan Terbaik-Susu Bear Brand

Penghargaan Lembaga Penyiaran Televisi Kategori Pemenang Televisi Terbaik-Metro TV (Medcom.id/OL-14)