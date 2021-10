Pendidikan Dorong Inovasi Bisnis Agar Bermanfaat Untuk Masyarakat

PERAN pendidikan sangat penting untuk melahirkan inovasi sehingga bermanfaat bagi masyarakat dan alam sekitar. Namun pendidikan tidak hanya berdasarkan gelar dan sekolah karena banyak juga para pengusaha sukses yang pendidikannya tida sampai perguruan tinggi tapi rajin belajar dan memanfaatkan momen yang ada untuk belajar.

Founder Wardah sekaligus Komisaris Utama Paragon Technology and Innovation Nurhayati Subakat mengatakan jika seseorang yang memiliki keinginan belajar yang tinggi diberikan jalan untuk beasiswa maka akan mempercepat dirinya untuk mendapatkan ilmu dan memiliki inovasi yang bisa bermanfaat bagi masyarakat.

"Kita lihat bahwa negara maju memiliki pendidikan yang memiliki hasil yang lebih bagus. Sehingga menjadi PR bersama agar rakyat di Indonesia ini menempati pendidikan agar kehidupannya lebih baik," kata Nurhayati dalam Fellowship Pendidikan secara daring, Selasa (19/10).

Kemakmuran suatu negara ditentukan oleh pendidikan, tetapi orang-orang, secara statistik semakin tinggi strata anak sekolah maka semakin tinggi GDP suatu negara. Maka artinya pendidikan yang menjadikan tulang punggung dari suatu bangsa.

Pendidikan itu memiliki dampak terhadap cara seseorang melihat dunia sehingga memungkinkan orang untuk berorganisasi yang nantinya melahirkan perusahaan besar. Sehingga tugas dari para pemimpin di setiap keluarga, perushaan, maupun negara harus menciptakan pemimpin-pemimpin selanjutnya dengan pendidikan.

Dengan menemukan poin, inovasi, dan pendidikan dalam segala bisnis yang sudah dikuasai maka bisa sukses. Sehingga pendidikan akan menciptakan inovasi dan sangat membantu menggerakkan dan menciptakan sebuah perusahaan besar dengan berbagai karakter di dalamnya.

Nurhayati Subakat membagikan tips produk kosmetiknya menjadi besar dengan cara memberdayakan dan mengutamakan kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) yang bekerja di dalamnya. Produk kosmetik yang dilahirkan sejak 1995 yakni Wardah.

Dalam perjalanannya Paragon Technology and Innovation kemudian melahirkan kembali produk kosmetik lainnya di antaranya Make Over 2010, Emina di 2014, Instaperfect di 2018, Crystallure di 2019, dan Kahf di 2020 di tengah pandemi. Hingga Paragon and Innovation telah melahirkan 5 brands yang kuat, 10 ribu karyawan, 1.600 produk hingga menjadikan pusat kosmetik terbesar di Indonesia.

"Perusahaan ini maju karena SDM yang berkumpul di sini. Dalam perjalanan Paragon terdapat 5 value yang bisa didapat yakni ketuhanan, kepedulian, kerendahan hati, ketangguhan, dan inovasi," ujarnya.

Dengan begitu visi yang harus diutamakan dari setiap perusahaan bisa mengembangkan dan terus berkembang dengan tata kelola yang baik dan mensejahterakan SDM sehingga kebaikan akan berbalik pada perusahaan dengan sendirinya. (H-3)