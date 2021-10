HUT ke-45, Cosmos Gelar Kontes Desain Kreasi Rice Cooker 

MERAYAKAN Ulang Tahun ke-45, produsen peralatan rumah tangga, Cosmos, mengelar kontes desain Kreasi Rice Cooker (KRC) bagi masyarakat umum dengan tema “Aku Indonesia, Aku Berkarya”, yang juga sebagai bentuk dukungan PT Star Cosmos terhadap Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI).

“Kami ingin melakukan sesuatu untuk negeri ini dalam bentuk dukungan kepada program pemerintah yang saat ini sedang gencar digalakkan. Yaitu Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau Gernas BBI dan kami berharap dengan terselenggaranya kontes ini, kami dapat memberikan wadah kepada generasi muda berkreasi dan berinovasi,” ujar Utet Siregar, Head of Marketing PT. Star Cosmos dalam keterangannya.

Product Manager kategori Rice Cooker Cosmos Ali Mulia mengungkapkan, sejak kontes dibuka bulan Juli lalu, telah dipilih 20 desain terbaik karya generasi muda Indonesia dari ribuan karya partisipan seluruh Indonesia.

Baca juga : Pangansari Utama Sukses Menjadi Penyedia Konsumsi PON XX Papua

"Untuk menambah keseruan kontes ini, Cosmos mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi menentukan karya terbaik Best of the Best.” tambah Ali.

Bagi masyarakat yang ikut meramaikan acara ini dan sudah melakukan vote di website resmi store.cosmos.id/vote-krc akan mendapatan voucher belanja hingga ratusan ribu rupiah. Kontes ini akan memilih 5 pemenang favorit yang berhak atas hadiah total Rp5 juta.

Pemungutan suara (vote) akan ditutup di akhir Oktober, bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi menjadi penentu karya Best of the Best dapat melakukan vote di store.cosmos.id/vote-krc. (RO/OL-7)