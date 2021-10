8 Arah Mata Angin dalam Bahasa Inggris beserta Simbolnya

KOMPAS adalah sebuah alat yang digunakan untuk menentukan suatu arah. Biasa digunakan untuk di tempat-tempat yang luas seperti laut. Di dalam kompas terdapat arah mata angin yang biasanya disimbolkan dengan huruf tertentu.

Arah mata angin dalam bahasa Inggris biasanya disebut dengan cardinal points. Menurut Cambridge Dictionary, cardinal points disebut sebagai “one of the four main points of the compass: north, south, east, and west.”yang artinya salah satu dari empat titik utama pada kompas: utara, selatan, timur, dan barat.

Selain dari empat arah mata angin tersebut, terdapat empat arah mata angin lagi yang biasa disebut ordinal points. Arah mata angin tersebut berada dipertengahan dari arah mata angin utama.

Berikut adalah delapan arah mata angin yang umum digunakan dalam bahasa Inggris beserta simbolnya:

• North: Utara (N)

• North-east: Timur laut (NW)

• East: Timur (E)

• South-east: Tenggara (SE)

• South: Selatan (S)

• South-west: Barat daya (SW)

• West: Barat (W)

• North-west: Barat laut (NW)

