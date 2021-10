Kenari Djaja Award 2021 Bentuk Dukungan Terhadap Karya Anak Bangsa

KOMPETISI desain handle atau gagang pintu yang digelar Kenari Djaja sukses memunculkan desain-desain inovatif dari peserta. Pemberiaan hadiah kepada pemenang dilakukan dalam acara Kenari Djaja Award 2021 yang berlangsung di Jakarta, Jumat (15/10).

Pengumuman pemenang kompetisi berlangsung secara virtual dan offline dengan prokes ketat. Gelar Winner Best Design diraih Heri Cahyono S.Sn. Untuk Kategori People's Choice Vania Trixie Septiana menjadi pemenang. Di Kategori Publik Andreas Christian meraih gelar Best Concept dan Lukman Abdul Hakim meraih penghargaan Best Design.

Sedangkan untuk kategori Mahasiswa Anggie Kristiadji Putri meraih Best Concept dan Muhammad Ellbendi Rivaldi merebut Best Design. Untuk kategori Profesional penghargaan Best Concept dirah Dr Dra Ika Yuni Purnama dan Heri Cahyono S.Sn (Best Design).

"Kami puas atas penyelenggaraan kompetisi desain handle pintu yang berlangsung sejak Maret lalu dan melibatkan banyak generasi muda Indonesia. Karya anak bangsa sangat inovatif dan menarik. Tidak kalah dengan desain dari luar negeri," ujar Presiden Direktur/CEO Kenari Djaja Hendra B. Sjarifudin.

Namun, diakui Hendra, penyelenggaraan kompetisi ini. Pasalnya, pelaksanaan kompetisi yang sempat tertunda ini, berlangsung di tengah situasi pandemi Covid-19. "Bersyukur, kompetisi ini bisa terlaksana dengan baik," ujarnya.

Keberhasilan Kenari Djaja menyelenggarakan kompetisi desain ‘gagang pintu’ yang pertama di Indonesia, mendapat penghargaan Rekor MURI sebagai 'Penyelenggara Pertama Sayembara Desain Gagang Pintu. Rekor ini merupakan Rekor MURI ke-6 untuk Kenari Djaja.

Ketua Umum Himpunan Desainer Interior Indonesia (HDII) Rohadi mengatakan, sebagai mitra penyelenggara, pihaknya berharap apabila ada karya yang bagus dan memiliki nilai jual dapat diproduksi oleh Kenari Djaja sebagai pioner perusahaan kunci dan perlengkapan pintu di Indonesia.

Sedangkan Plt Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian, Reni Yanita berharap, kegiatan kompetisi desain seperti ini dapat terus diadakan di waktu mendatang. "Dengan demikian bisa menggali potensi desainer dan usaha kecil dan menengah lainnya," jelasnya. (RO/OL-15)