Peduli Kesehatan Masyarakat, The Real Holysteak Ciptakan Kuliner Sehat

BERBURU kuliner sepertinya menjadi kebiasaan baru bagi masyarakat modern saat ini. Tidak mengherankan jika para para chef atau juru masak berlomba-lomba membuat menu masakan baru demi memancing minat masyarakat.

Salah satunya adalah The Real Holysteak! yang menghadirkan pilihan menu plant-based baru untuk memberikan pengalaman makan steak tanpa daging yang unik dan berbeda bagi konsumen. Plant Based Holysteak terbuat dari 100% protein nabati, halal dan tanpa kolesterol, dengan rasa selezat steak original Holysteak!

Sebagai restoran yang menawarkan ragam menu steak lezat berkualitas yang disajikan secara unik dan kreatif, mereka kembali hadir dengan kreasi menu terbaru untuk memberikan pengalaman kuliner terbaik. Plant Based Holysteak yang diolah menggunakan bahan-bahan berkualitas dari 100% protein nabati yang halal dan tanpa kolesterol memiliki cita rasa selezat steak original Holysteak!. Menu ini dapat menjadi pilihan bagi konsumen penggemar kuliner yang lebih sehat, khususnya mereka yang mengadaptasi pola makan berbahan dasar nabati.

“Memahami perilaku konsumen saat ini yang lebih memerhatikan asupan mereka, kami tawarkan menu Plant Based Holysteak yang dapat dinikmati oleh siapa saja. Menu ini merupakan terobosan terbaru kami untuk selalu memberikan pengalaman kuliner terbaik bagi semua orang, para meat enthusiasts, atau pun konsumen yang menjalani pola makan sehat untuk tetap dapat menikmati lezatnya menu steak. Bersama Green Rebel Foods, produsen daging nabati yang mengedepankan gaya hidup sehat, memungkinkan kami untuk terus berinovasi dan membuat olahan steak tanpa daging yang bergizi yang tentunya juga lezat,” cetus Founder The Real Holysteak! Wynda Mardio.

Menurut laporan Tren F&B dari Grab NEXT pada 2021 menyatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, konsumen menjadi lebih sadar akan kesehatan. Ini termasuk cara mereka berpikir tentang makanan di mana 7 dari 10 orang Indonesia ingin mengonsumsi makanan sehat. Konsumen juga mempertimbangkan apakah makanan sehat tersebut menggunakan bahan segar berkualitas, kalori yang terpantau, dan diproduksi secara lokal.

“Kami sangat senang bisa bekerja sama dengan The Real Holysteak! yang mengedepankan semangat kolaborasi antar brand lokal. Kami mengapresiasi langkah The Real Holysteak untuk menawarkan pilihan menu plant-based meat. Sehingga konsumen yang menjalani pola makan dan gaya hidup sehat bisa memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati steak lezat, yang terbuat dari daging nabati dengan tekstur dan rasa yang memuaskan seperti daging sapi asli,” ujar Co-Founder and CEO of Green Rebel Foods dan Burgreens, Helga Angelina.

Plant Based Holysteak cocok disantap oleh konsumen yang menjalankan pola makan vegan vegetarian, flexitarian, pescatarian, atau yang sedang diet rendah kolesterol, sedang membutuhkan asupan serat lebih banyak, atau pun bagi mereka yang ingin mencoba pengalaman makan selain daging, serta bisa dikonsumsi oleh anak-anak. Plant Based Holysteak merupakan produk bebas gluten yang terbuat dari protein kedelai, serat jamur, minyak kelapa, garam dan bumbu nabati.

Plant Based Holysteak porsi 200 gram, mengandung 0 kolesterol, 376 kalori yang setara dengan setengah kalori steak daging sapi, 24 gram protein, dan 11,2 gram serat makanan.

“Kehadiran Plant Based Holysteak akan melengkapi variasi menu kami dan diharapkan dapat menjadi pilihan makan steak yang lebih sehat dan menyenangkan bagi para penggemar kuliner. Kedepannya kami akan terus berinovasi dan mengasah kreativitas kami untuk menciptakan menu-menu menarik khas The Real Holysteak!,” ujar Wynda. (RO/A-1)