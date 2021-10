Industri Intellectual Property Semakin Diminati

SEBANYAK 20 Intellectual Property (IP) atau kekayaan intelektual akan mengikuti mentoring selama satu bulan oleh para mentor dari berbagai bidang. Mereka terpilih setelah Katapel.id menggelar Katapel Maya 2021 yang diikuti sekitar ratusan pemilik IP beberapa waktu lalu. Ini merupakan salah satu program unggulan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dalam mendorong percepatan industri ekonomi kreatif.

Direktur Pemasaran Ekonomi Kreatif Kemenparekraf Yuana Rochma Astuti berharap program mentoring tersebut berjalan lancar dan sukses. "Setelah mengikuti mentoring ini para peserta diharapkan semakin siap untuk terjun ke bisnis lisensi kekayaan intelektual dan bisa mengakselerasi hingga bisa lebih cepat untuk maju dan bersaing dengan IP-IP internasional,” ujar Yuana dalam keterangan yang diterima Media Indonesia, Kamis (14/10/2021).

Para peserta nantinya dibekali berbagai ilmu bersama sejumlah praktisi. Bambang Sutedja memberikan ilmu komersialisasi IP, Diaz Hensuk (sisi visual design untuk brand), Maria Leonietha (style guide), Raden Gatot Prabowo (social media marketing), Novrizal Pratama (materi digital marketing), Dewi Soeharto (materi Legal and IP Rights), Arief Ash Shiddiq (Story Building), dan Rahadian Agung (investasi).

"20 IP akan mendapatkan mentoring secara eksklusif dari teman-teman praktisi di bidang masing-masing. Mulai dari sesi teknis hingga sesi investment kami hadirkan untuk mengembangkan IP terkait secara maksimal,” kata Program Director Katapel Robby Wahyudi.

Katapel Maya 2021 ialah program untuk mengakselerasi ekonomi kreatif di bidang kekayaan intelektual dengan menggabungkan workshop, mentoring, fasilitasi pemasaran digital dan online business matching. Akhirnya terpilih 20 IP yang akan diberikan pembimbingan selama satu bulan oleh para mentor dari berbagai bidang.

20 nama IP tersebut adalah Cerita Emo dan Sisi, Mon Heroes, Si Tankhi, Titus and Gita, Lolol and The Secret Mansion, Ningen Project, Solemn Kingdom, Petualangan Juni, Oramon, Komik Lembayung, Digidoy, Horeo, Memantik.id, Kosanimal, Petualangan Donat, KMVRT, Sengklekman, Diva The Series, Galeo Anak Segara, Pocong Buster King (PoBK). (RO/A-3)