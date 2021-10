Hotel Indonesia Group Perkenalkan Meruorah Komodo Labuan Bajo

HOTEL Indonesia Group memperkenalkan brand hotel terbarunya yaitu Meruorah Komodo Labuan Bajo pada tanggal 14 Oktober 2021. Hotel yang berlokasi di Kawasan Marina, Jl. Soekarno Hatta, Labuan Bajo, Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur ini merupakan rebranding dari hotel yang sudah beroperasi yaitu Inaya Bay Komodo.

Meruorah Komodo Labuan Bajo yang dikelola Hotel Indonesia Group merupakan salah satu projek strategis persembahan dari PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) melalui PT Indonesia Ferry Property yang merupakan usaha patungan dari PT PP (Persero) Tbk.

Acara peresmian hotel Meruorah Komodo Labuan Bajo bersamaan dengan acara Seremoni Peluncuran Penggabungan BUMN Pelabuhan dan Peresmian Terminal Multipurpose Wae Kelambu Pelabuhan Labuan Bajo yang dihadiri dan diresmikan oleh Bpk. Ir H Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia.

Meruorah Komodo Labuan Bajo merupakan luxury brand dengan standarisasi hotel bintang lima. Meruorah adalah sebuah brand hotel yang memiliki arti sebagai Puncak Komodo. kata Meru yang diambil dari Bahasa sansekerta memiliki arti sebagai puncak dan Orah adalah sebutan penduduk setempat untuk komodo.

Dengan pergantian Brand menjadi Meruorah, hotel yang terletak dipusat kota labuan bajo diharapkan menjadi salah satu daya tarik baru. Selain itu Meruorah bisa menjadi icon baru yang menyajikan kekayaan cultural local, dan menjadi pusat bisnis untuk Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) di labuan Bajo.

Sebagai five star, Hotel Meruorah memiliki 145 kamar dengan 1 presidential suit, ballroom, 8 meeting room, the executive lounge, Moon bar, the bay restaurant, Café Et Lobby, Swimming Pool, fitness center, Spa and Promenade.

Qodie Ibrahim selaku Direktur Utama Hotel Indonesia Group mengatakan,“Kami sangat bersemangat dengan acara peresmian Meruorah Komodo Labuan Bajo yang diresmikan pada 14 Oktober 2021. Kami berharap dengan peluncuran brand hotel kami ini akan membawa kami menuju hal yang lebih positif dan memperkuat langkah kami dalam bersaing di industri perhotelan.”

“Meruorah Komodo Labuan Bajo pastinya mengedepankan layanan dengan keramahtamahan khas Indonesia dan menampilkan berbagai kearifan lokal yang dipadukan dengan standar internasional yang memanjakan lima indra sehingga memberikan pengalaman yang berbeda bagi para tamu,” tambah Qodie

“Meruorah Komodo Labuan Bajo mengusung konsep ke-Indonesia-an yang berstandar internasional, di mana setiap pelayanan hotel disesuaikan dengan kearifan lokal. Hal ini diharapkan mampu menggaet pasar secara lebih luas, baik pasar domestik maupun mancanegara,” tambah Deddy

“HIG pastinya mengedepankan kenyamanan dan keamanan para tamu yang menginap di Meruorah Komodo Labuan Bajo. HIG juga memastikan setiap karyawan menerapkan standar protokol kesehatan Covid-19 selama melayani para tamunya dan memastikan seluruh karyawan sudah menerima vaksinasi Covid-19," jelasnya.

"Selain itu juga hotel kami telah memiliki sertifikasi CHSE (Cleanliness, Health, Safety, Environment Sustainability) dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf," tambah Deddy. (RO/OL-09)