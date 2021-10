Dukung Atlet Indonesia Lebih Kompetitif, WSE Berikan Apresiasi kepada NPC Indonesia

DI samping berita baik mengenai turunnya angka kasus Covid-19, daftar panjang nama putra-putri bangsa yang mendunia melalui karya dan prestasinya turut mengisi headline media-media di Indonesia belakangan ini. Mulai dari bidang olahraga, sains, hingga seni hiburan, kita dapat dengan mudah menemukan jejak prestasi Indonesia dalam berbagai acara bergengsi.

Akses yang mudah dengan adanya internet, teknologi, dan bahasa universal seperti Bahasa Inggris membuka pintu kesempatan lebar bagi siapa saja yang siap untuk melangkah maju dalam hidup untuk ikut berpartisipasi dan berprestasi.

Untuk semakin melebarkan sayap anak bangsa di luar negeri, Wall Street English hadir dengan misi menjadikan Indonesia yang lebih kompetitif dengan Bahasa Inggris. Wall Street English baru-baru ini berkesempatan untuk menunjukkan komitmennya terhadap pendidikan dan kemajuan Indonesia melalui dukungan yang diberikan kepada National Paralympic Committee of Indonesia (NPCI). Apresiasi ini diberikan sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi NPCI sebagai komite yang telah mewadahi talenta dan potensi atlet paralimpiade Indonesia hingga kancah internasional.

“Kami melihat semangat dan kegigihan seluruh atlet NPCI dalam berusaha, berjuang sekuat tenaga mengharumkan nama bangsa di ajang olimpiade internasional. Semangat inilah yang juga menjadi api kami, dan kami ingin menyebarkan semangat ini tidak hanya untuk komunitas Wall Street English namun juga setiap lapisan masyarakat Indonesia,” tutur Kish Gill, Presiden Direktur dan CEO dari Wall Street English Indonesia.

Penyerahan penghargaan kepada National Paralympic Committee of Indonesia Provinsi DKI Jakarta dari Wall Street English Indonesia

Perlu diketahui, NPCI telah menggaungkan nama bangsa Indonesia secara global. Baru-baru ini para atlet NPCI beraksi di ajang Paralimpiade Tokyo 2020. Dalam ajang olahraga internasional tersebut, NPCI berhasil membawa pulang sebanyak total 9 medali dari berbagai cabang olahraga, seperti badminton, tenis meja, angkat besi, dan atletik.

Wall Street English juga mengundang NPCI dalam beberapa kesempatan berkaitan dengan rangkaian acara pembukaan center terbaru Wall Street English Indonesia di Kota Wisata, Cibubur. Benedict. P. B. Lamere selaku Wakil Sekretaris NPCI DKI Jakarta menghadiri acara soft opening pada September lalu.

Dalam acara tersebut, Wall Street English menyerahkan secara simbolis penghargaan untuk NPCI dalam bentuk Scholarship Program Membership WSE Club Deluxe senilai total Rp274.500.000.

Pada kesempatan lain, Wall Street English juga mengundang Dian David Mickael Jacobs, Ketua Umum NPCI Provinsi DKI Jakarta dan peraih perunggu di Paralimpiade Tokyo 2020, untuk hadir dalam media talk show 'Staying Competitive in the Pandemic Era with Winning Mindset'.

Dalam acara ini, David tidak hanya menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Wall Street English Indonesia, namun juga menyatakan semangat untuk terus berkarya. “Saya berterima kasih kepada Wall Street English karena telah memberikan apresiasi yang luar biasa kepada NPCI dan atlet-atlet paralimpiade Indonesia. Dengan apresiasi ini, saya yakin para atlet akan semakin bersemangat karena seperti yang disampaikan Pak Kish juga, winning mentality-nya, bagaimana sikap kita menghadapi kehidupan ini yang paling penting. Oleh karena itu, kita tidak boleh kalah dengan keadaan dan harus selalu semangat dalam meng-upgrade diri kita dan selalu mau belajar lagi (Bahasa Inggris) agar kita terus kompetitif,” tutup David. (RO/OL-10)