Nalagenetics dan Ruangguru Dapatkan Penghargaan dalam Forum G20 Innovation League 2021

Dua perusahaan rintisan (startup) digital asal Indonesia yaitu Nalagenetics dan Ruangguru mendapatkan penghargaan sebagai startup dengan inovasi unggulan dalam Forum G20 Innovation League 2021 yang berlangsung pada 9-10 Oktober 2021 di Sorrento, Italia.

Kedua perusahaan tersebut terpilih menjadi Top 10 Startup unggulan dalam forum itu. Nalagenetics terpilih sebagai juara satu dalam kategori Mobility and Healthcare, sementara Ruangguru merebut juara dua untuk kategori Artificial Intelegence (AI).

"Nalagenetics, merebut penghargaan karena telah menciptakan platform khusus untuk menawarkan tes kesehatan yang akurat dan menawarkan solusi sesuai dengan kebutuhan dokter, pasien, dan laboratorium yang berbeda," kata Direktur Pemberdayaan Informatika Ditjen Aptika Kementerian Kominfo, Bonie Pudjianto yang hadir secara langsung dalam G20 Innovation League 2021, dikutip dari keterangan pers, Selasa (12/10).

"Sementara, Ruangguru berbagi pengalaman dalam memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk menciptakan pengalaman belajar adaptif dan personal bagi pelajar di Indonesia," imbuhnya.

Direktur Bonnie berpendapat, penghargaan untuk startup Indonesia di forum internasional menunjukkan semangat anak bangsa untuk mewujudkan inklusi dan kesetaraan digital serta berkontribusi untuk menyelesaikan masalah global, terutama di bidang AI dan healthcare, melalui inovasi teknologi.

"Selain itu, prestasi ini juga memberikan spirit positif bagi Indonesia yang akan menjadi Presidensi G20 Leader Summit 2022," ujarnya.

Sebagai vocal point dari G20 Innovation League, Kementerian Kominfo menominasikan 5 venture capital yang berhak menjadi perwakilan Indonesia.

"Juga berkesempatan menominasikan startup dan membantu proses seleksi untuk menghasilkan 5 perwakilan startup Indonesia untuk kegiatan ini dari 5 sektor fokus G20 Innovation League," papar Bonnie.

Sementara itu, lebih dari 100 startup dari 20 negara serta 100 venture capital dari G20 dan negara-negara tamu bertemu secara fisik maupun daring di Sorento, Italia.

Mereka melakukan presentasi di hadapan panelis. Panelis kemudian menentukan Top 10 startup sebagai contoh institusi yang dapat mengambil peluang langsung dalam mengatasi tantangan global serta mendorong investasi dan perdagangan global.

Dalam G20 Innovation League 2021, peserta saling berbagi pengalaman dan solusi inovatif dalam menghadapi tantangan global di berbagai sektor seperti Cleantech, Artificial Intelegence, IoT and Wearables, Green and Smart, serta Mobility and Healthcare.

Setiap negara yang berpartisipasi dalam G20 Innovation League 2021 menunjuk startup yang fokus menyediakan solusi per kategori tantangan global yang sudah ditentukan sebelumnya.

G20 Innovation League 2021 merupakan bagian dari Presidensi G20 Italia. Ajang ini memfokuskan pada tantangan dan peluang dalam meningkatkan perdagangan internasional, investasi dan lapangan inovasi demi kesejahteraan manusia. (Ant/OL-12)