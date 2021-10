Penting, Mengenali Diri untuk Menjaga Kesehatan Mental

DALAM rangka peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia, aplikasi MS Learning and Grow membuat kegiatan live Instagram yang bertajuk 'Self awareness for Better Mental Health' dengan mengundang aktris Marshanda dan influencer Caca Tengker. Kegiatan itu diharapkan dapat membuat semua orang mengenal diri sendiri dengan baik demi menjaga Kesehatan mental mereka.

Dalam live Instagram tersebut Marshanda mengatakan bahwa jangan mengecilkan apa yang sudah kita lakukan. "Terima saja bahwa saya manusia dan saya tidak harus selalu happy, It’s Okay to be not okay.”

Baca juga: Pandemi Mulai Membaik, Tetap Jaga Kesehatan Mental

Aplikasi MS Learning and Grow ini dikatakan dapat membantu setiap orang untuk mengenal diri mereka sendiri menggunakan tes sidik jari berdasarkan profiling psikologi DISC. Selain itu aplikasi MS Learning and Grow menyediakan layanan konsultasi agar setiap orang dapat mengenal diri mereka dengan baik.

Setelah menggunakan aplikasi MS Learning and Grow dikatakan bahwa akan banyak manfaat yang dapat diterima oleh pengguna, yaitu dapat meningkatkan rasa percaya diri, mencintai diri sendiri, dan terhindar dari gejala stress dan depresi.

“Jangan lupa untuk menyayangi diri sendiri, karena kalian berdaya dan jangan lupa untuk berterima kasih kepada diri sendiri,” ujar Caca.

Dengan membantu orang untuk mengenal diri sendiri, MS Learning and Grow berharap bahwa dengan adanya kegiatan live instagram ini diharapkan dapat meningkatkan self-awareness masyarakat dan pentingnya menjaga Kesehatan mental khususnya di masa pandemi seperti saat ini. (RO/A-1)