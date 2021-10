Empat Pilihan Obat yang Ampuh Atasi Sakit Gigi

SAKIT gigi sangat menyiksa tak jarang membuat penderitanya menjadi tidak fokus dalam beraktivitas dan tak jarang juga menjadi mudah marah bila terganggu. Idealnya masalah sakit gigi langsung dikonsultasikan ke dokter gigi.

Namun tidak segampang itu. Banyak orang takut ke dokter gigi. Sebagian besar orang tidak datang ke dokter gigi karena terpentok masalah biaya atau jadwal tunggu di dokter gigi yang lumayan lama.

Untuk yang belum bisa ke dokter gigi, beberapa obat-obatan ini bisa membantu menghalau gejala sakit gigi yang mengganggu aktivitas. Obat-obat ini bisa didapat di apotek dengan harga terjangkau.

1. Cooling5 Plus

Berbeda dengan kebanyakan obat sakit gigi, Cooling5 Plus (dibaca kuling-faiv ples) ialah obat sakit gigi pertama dalam bentuk semprot. Penggunaannya sangat praktis, langsung disemprot ke arah gigi/gusi yang sakit sebanyak 2-3 kali dan diulang sesuai kebutuhan.

Product Executive Ratih Wahyu mengatakan Cooling5 Plus benzocaine berfungsi sebagat anastesi lokal atau bius lokal pada rongga mulut. "Karena mengandung anastesi lokal, Cooling5 Plus cepat meredakan rasa nyeri, kurang dari 1 menit rasa nyeri sudah hilang," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (6/10).



Cooling5 Plus bekerja lokal di lokasi nyeri, tidak masuk ke peredaran darah. Akibatnya, minim efek samping.

2. Ibuprofen

Ibuprofen merupakan antinyeri yang umum digunakan mulai dari sakit kepala, nyeri haid, hingga sakit gigi. Ibuprofen memiliki efek samping tidak baik untuk lambung.

3. Asam mefenamat

Antinyeri asam mefenamat dijual dengan berbagai merek mulai dari harga Rp500-Rp7.000 per tablet. Asam mefenamat ialah golongan antinyeri nonsteroid. Golongan antinyeri ini memiliki efek samping gangguan pencernaan hingga diare dan BAB berdarah.

4. Natrium Diklofenak

Seperti asam mefenamat, Natrium Diklofenak merupakan golongan antinyeri nonsteroid yang selain mengatasi nyeri juga bisa mengurangi bengkak yang umum ditemui pada penderita sakit gigi dan radang gusi. Seperti ibuprofen, Natrium Diklofenak juga memiliki efek samping menyebabkan luka lambung. (OL-14)