UNICEF Indonesia Minta Masyarakat Berkontribusi Percepat Vaksinasi

CHIEF Field Office UNICEF Indonesia Ermi Ndoen menyebutkan dalam percepatan vaksinasi perlu adanya kontribusi dari setiap masyarakat dan komunikasi yang baik dari pemerintah, pemerintah daerah, hingga masyarakat.

"Setidaknya ada 5 aspek yang harus kita pertimbangkan, jika ingin program vaksinasi ini berhasil yakni ketersediaan vaksin, distribusi pasokan, cold chain atau rantai dingin dan kesiapan masyarakat, serta komunikasi risiko," kata Ermi dalam webinar Charting an Exit from the Pandemic through Vaccination, Selasa (5/10).

Per 3 Oktober 2021 sendiri total vaksin dalam bentuk jadi dan bahan baku yang sudah diterima Indonesia mencapai 276.960.670 dosis. UNICEF Indonesia sangat optimistis dengan jumlah dosis yang tersedia tersebut sehingga diharapkan vaksinasi yang digelar akan cepat berhasil.

Baca juga: Nadiem Janji Prioritaskan Kesejahteraan Guru

Namun pemahaman masyarakat terkait vaksin aman harus terus digalakkan dan tidak kendur. Untuk percepat vaksinasi sendiri peran swasta harus diberikan akses yang mudah agar lebih menjangkau masyarakat lebih dalam.

Menurutnya pemerintah harus bekerja sama dengan pihak swasta untuk bisa memberikan vaksin kepada kelompok yang sangat sulit diakses misalnya di Indonesia bagian timur, dan beberapa orang yang tidak memiliki hak istimewa untuk mendapatkan akses vaksinasi.

"Selanjutnya mitigasi risiko korupsi dalam penanganan pandemi ini terutama vaksinasi harus mendapat perhatian pemerintah dan dukungan komponen masyarakat," ujar Ermi. (H-3)