Berkolaborasi Hadirkan Cita Rasa Perancis

SETELAH sukses dengan program Holycow’s Kitchen Takeover, Steak Hotel by HOLYCOW! kembali menggandeng meat enthusiast ternama, Devina Hermawan. Kali ini Holycow’s Kitchen Takeover menghadirkan pengalaman makan steak khas Perancis ke penggemar kuliner di Indonesia, melalui menu baru, Steak and Fries Café de Paris.

“Kehadiran Holycow’s Kitchen Takeover episode 2 merupakan komitmen kami sebagai meat expert untuk terus menghadirkan pengalaman kuliner spesial bagi pelanggan setia kami. Kolaborasi dengan Devina Hermawan memberikan warna baru yang unik pada menu kami. Kali ini kami ingin mengajak pelanggan untuk merasakan lezatnya menu yang terinspirasi dari French cuisine yang terkenal dengan tradisi kulinernya yang mendunia, lewat menu Steak and Fries Café de Paris. Kami yakin cita rasa khas Perancis dalam menu baru ini akan memanjakan lidah pelanggan yang rindu menikmati kuliner khas mancanegara,” ujar Founder Steak Hotel by HOLYCOW! Wynda Mardio.

Berangkat dari kesamaan minat terhadap kuliner dan bagaimana mereka menggeluti dunia masak-memasak secara otodidak, Wynda mengajak chef Devina Hermawan untuk kreasikan menu baru. “Sebagai salah satu penggemar Steak Hotel by HOLYCOW!, saya senang sekali dapat bekerja sama dan membuat olahan steak yang memiliki makna khusus. Steak and Fries Café de Paris merupakan menu khas yang mengingatkan saya akan indahnya kota Paris dan momen spesial bersama pasangan. Selain suasana, musik dan budayanya yang menarik, hidangan serta metode memasak di Perancis memberikan inspirasi dan pengetahuan yang cukup besar bagi karir memasak saya,” ujar Devina.

Keunikan menu Steak and Fries Café de Paris dari kolaborasi Steak Hotel by HOLYCOW! bersama Devina Hermawan berada pada olahan butter (mentega) dengan campuran bumbu dan rempah sehingga menghasilkan rasa butter yang creamy dan aromatik. Butter ini akan meleleh menjadi saus di atas daging steak wagyu rump MB6+ berkualitas. Menu ini disajikan dengan french fries dan salad yang diolah secara segar. Selain dine in di di outlet Steak Hotel by HOLYCOW! yang tersebar di kota-kota seperti Bandung, Jakarta dan Semarang, pelanggan juga bisa melakukan pemesanan melalui aplikasi layanan pesan antar makanan.

“Melalui Holycow’s Kitchen Takeover, kami berharap dapat memberikan pilihan bagi pelanggan untuk menikmati bermacam menu steak favorit di restoran kami. Kami ingin di setiap kreasi menu yang kami hadirkan dapat menumbuhkan kebahagiaan, dan pengalaman makan daging terbaik bagi para pelanggan. Tidak berhenti sampai di sini, kami akan terus berinovasi dan melakukan beragam inisiatif untuk menghadirkan kreasi menu yang menarik,” ujar Wynda. (RO/A-1)