Jazz Gunung Bromo 2021 Jadi Tolak Ukur Penyelenggaraan Konser Musik di Tengah Pandemi

MUSIK menjadi bagian tak terpisahkan dari keberlangsungan tatanan interaksi sosial dan ekonomi masyarakat. Selama pandemi, semua sektor yang terkait di dalamnya mendadak tiarap. Interaksi manusia di dalamnya tidak dapat berjalan seperti sediakala.

Lewat gelaran Jazz Gunung Bromo 2021 yang telah berlangsung pada Sabtu, 25 September 2021 lalu interaksi tersebut akhirnya bersinergi kembali. Penonton, musisi, panitia menumpahkan kebahagiaan mereka.

Pemprov Jawa Timur dan Kabupaten Probolinggo yang mendukung penuh gelaran ini, terbukti tak salah langkah. Mereka memberikan kepercayaan penuh kepada penyelenggara untuk dapat menghelat konser musik dengan prokes ketat. Jazz Gunung Indonesia menjalankan amanat tersebut dengan komitmen dan integritas. Hasilnya dibuktikan dengan 100% hasil swab negatif dan 100% sudah divaksinasi untuk seluruh penonton, pengisi acara, dan panitia.

Sukacita, tepuk tangan, canda tawa, berdansa dan bernyanyi bersama dengan tetap menjaga jarak menggema hingga haru bercampur aduk di dalam amfiteater Jiwa Jawa Resort Bromo malam itu. Interaksi manusia kembali terjadi di tengah pandemi. Mereka yang hadir di sana sesuai kapasitas yang ditentukan yaitu 300 orang secara tidak langsung menyatakan diri untuk siap berdampingan dengan pandemi demi menikmati suguhan konser musik.

Siraman cahaya panggung, tata suara yang mumpuni, dan keindahan alam Bromo dinikmati dengan seksama. Seluruh penampil: Surabaya Pahlawan Jazz, Dua Empat, The Jam’s, Janapati (Tohpati dan Dewa Budjana), Ring of Fire Project feat. Fariz RM secara berurutan menyajikan performa terbaik mereka. Hawa dingin menjadi hangat sepanjang pertunjukkan.

“Kami bekerja semaksimal mungkin untuk meyakinkan semua pihak bahwa yang dilakukan Jazz Gunung Bromo dapat dilaksanakan dengan baik sesuai peraturan PPKM level 2 yang berlaku. Kami berterima kasih kepada penonton dan musisi serta semua pihak yang mempercayakan kami untuk dapat menghelat Jazz Gunung Bromo 2021. Terutama untuk Jajaran pemerintah provinsi Jawa Timur dan kabupaten Probolinggo,” ungkap direktur Jazz Gunung Indonesia, Bagas Indyatmono.

Tentu ini menjadi kabar baik bagi industri pertunjukan seni dan budaya Indonesia. Jazz Gunung Bromo 2021 menjadi tolak ukur keberhasilan konser musik di tengah pandemi. Sehari setelah acara ini dihelat, pemerintah lewat Menkominfo Republik Indonesia, Jhonny G. Plate telah mengizinkan konser musik untuk diselenggarakan dengan skala besar dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

“Saat ini yang bisa kita lakukan bersama-sama adalah bisa bergerak dan beradaptasi. Jika sudah diizinkan, seluruh pengisi acara, penonton, dan penyelenggara harus sadar kita berdampingan dengan pandemi dan juga mau patuh dengan prokes. Sudah saatnya musik kembali berkontribusi untuk pemulihan ekonomi serta produktivitas masyarakat di sektor pariwisata, ekonomi kreatif, sosial, budaya, dan sebagainya dengan mematuhi pedoman penyelenggaraan yang berlaku.” Kata Bagas.

Menurut salah satu penampil, Fariz RM. Penyelenggara dan musisi seharusnya punya tanggung jawab terhadap masa depan kesenian dan kebudayaan kita, bukan hanya tanggung jawab komersil saja.

“Apalagi saat pandemi seperti ini, keberlangsungan pertunjukkam seni dan budaya di tangan kita semua. Jazz Gunung punya visi dan misi tersebut. Makannya saya tidak pernah keberatan setiap ada kesempatan untuk diajak kolaborasi dalam satu panggung,” pungkas Fariz.

Siaran tunda dan gerakan solidaritas

Sebelum pergelaran Jazz Gunung Bromo 2021 diselenggarakan, sebuah gerakan solidaritas #BergerakBeradaptasi dilakukan Jazz Gunung Indonesia untuk memberikan semangat lewat karya poster 4 series bertajuk We Are Ready (untuk industri pertunjukkan seni dan budaya), Ready To Work (untuk para pekerja pertunjukkan seni dan budaya), Ready To Rock (untuk musisi, seniman, dan budayawan), Ready To Roll (untuk penonton dan penikmat pertunjukkan seni dan budaya).

Jazz Gunung mengajak partisipasi Anda untuk turut mengunggah di media sosial dengan sertakan tagar #BergerakBeradaptasi dan pesan untuk tetap menjaga prokes.

Poster dan contoh caption dapat diunduh pada tautan ini bit.ly/PosterBergerakBeradaptasi selama periode tanggal 27 September 2021-31 Oktober 2021.

Bagi yang tidak dapat menyaksikan keseruan Jazz Gunung Bromo 2021 bisa menyaksikan siaran tundanya secara virtual di bulan Oktober 2021.

Untuk informasi lebih lengkap, ikuti Instagram @jazzgunung untuk informasi lebih lanjut. Jazz Gunung Indonesia, Indahnya Jazz Merdunya Gunung. (RO/OL-10)