BRIN Siap Jajaki Kerja Sama Potensial Riset di Expo 2020 Dubai

BADAN Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menjadi salah satu dari Kementerian/Lembaga yang berpartisipasi dalam gelaran World Expo 2020 Dubai yang akan berlangsung pada 1 Oktober 2021 - 31 Maret 2022 mendatang di Dubai, Uni Emirat Arab (UAE). Dalam ajang tersebut, BRIN bersama dengan 22 K/L lain dan 16 pemerintah daerah, serta sektor swasta akan meramaikan Paviliun Indonesia dibawah koordinasi Kementerian Perdagangan RI.

Dengan mengusung tema, Creating the Future, From Indonesia to The World, Indonesia akan menghadirkan inovasi dan warisan Nusantara. Hal itu merupakan upaya menjadikan bangsa Indonesia sebagai salah satu kekuatan dan potensi terbesar di dunia.

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menyatakan keikutsertaan BRIN dalam World Expo 2020 Dubai menjadi bagian dari upaya dalam mensosialisasikan program dan capaian BRIN ke masyarakat global. Selain itu juga menjadi momentum untuk menjajaki dan memulai kerja sama internasional.

"Kesempatan ini sekaligus menjadikan BRIN berpeluang menjajaki kerja sama dengan mitra potensial guna mendukung target BRIN ke depan, yaitu menjadikan Indonesia sebagai pusat dan platform riset global berbasis sumber daya alam dan keanekaragaman (hayati, geografi, seni budaya) lokal," ungkapnya dalam keterangan resmi, Senin (27/9).

Handoko mengatakan, BRIN ke depan akan menjadi fasilitator dan enabler industri dalam melakukan pengembangan produk berbasis riset. BRIN berupaya menciptakan industri dengan basis riset kuat dalam jangka panjang, menjadi platform penciptaan SDM unggul di setiap bidang keilmuan, dan entrepreneur berbasis inovasi iptek.

"Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan dampak ekonomi langsung dari aktifitas riset, dan menjadikan sektor iptek sebagai tujuan investasi jangka panjang serta penarik devisa,” jelas Handoko. (H-2)