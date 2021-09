Riset dan Inovasi Indonesia Bakal Dipamerkan di Expo 2020 Dubai

INDONESIA turut ambil bagian dalam Expo 2020 Dubai yang akan diselenggarakan pada 1 Oktober 2021 - 31 Maret 2022. Paviliun Indonesia dalam perhelatan akbar itu mengusung konsep Connecting Yesterday, Today and Tomorrow.

Koordinator Publikasi dan Dokumentasi BRIN Boni Agusta menjelaskan konsep tersebut menceritakan perjalanan sejarah serta peran penting Indonesia di kancah internasional.

"Konsep yang disuguhkan ingin memperlihatkan kebangkitan Indonesia sebagai kekuatan internasional dan mengungkap potensi dan komitmen Indonesia sebagai anggota masyarakat global yang berkontribusi untuk masa depan yang lebih baik,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (27/9).

Paviliun Indonesia dibagi menjadi tiga zona, yaitu Yesterday, Today, dan Tomorrow. Hal itu menggambarkan Indonesia di masa lalu, saat ini, dan kesiapan menyongsong masa depan.

Di area Fixed Exhibition, BRIN akan menampilkan video dari berbagai produk riset dan inovasi penanggulangan covid-19 yaitu alat deteksi Genose C19, RT-Lamp Saliva, Ventilator Vent-I, Respirator GLP HFNC-01, Rapid test kit CePAD dan Vaksin Merah-Putih.

Selain itu, BRIN juga akan menampilkan teknologi mitigasi bencana yang meliputi INA-TEWS, Teknologi modifikasi cuaca, Satelit LAPAN A5, dan Sistem Pemantauan Bumi Nasional Berbasis Android – Sipandora.

Baca juga: Soal Bandara Antariksa, Kepala BRIN Sebut Dua Syarat Pembangunan

Ada pula teknologi yang ditampilkan BRIN terkait Prioritas Riset Nasional yaitu Garam Industri, PUNA MALE, Katalis Merah-Putih, Ethambutol, dan Samarium, serta teknologi penerbangan dan antariksa yang meliputi Pesawat N219 dan N219-Amfibi, Observatorium Nasional Timau, Roket 2 Tingkat, serta PUNA Alap-Alap.

Selanjutnya, dalam program mingguan rolling exhibition dan forum bisnis, BRIN akan mengisi sesi pada minggu pertama (1-7 Oktober 2021) dengan tema Climate and Biodiversity, minggu ke-3 (15-21 Oktober 2021) dengan tema Space, serta minggu ke-15 (7-13 Januari 2022) dengan tema Travel and Connectivity.

Pada minggu pertama, BRIN akan menampilkan video dokumenter Tanimbar Island: The Land of Goffin Cockatoo, dan Botanical Gardens: Mega Biodiversity VS Mega Hotspot. Di samping itu, juga akan ditampilkan produk riset dan inovasi berupa Obat Modern Asli Indonesia (OMAI), aneka Produk Herbal, Pangan, Pertanian, dan Bahan Baku Obat serta pupuk cair biokonversi.

Pada rolling exhibition minggu ke-3, akan ditampilkan konten roket dua tingkat, satelit LAPAN A4 dan A5, Bank Data Penginderaan Jauh, Pesawat Udara Nir-Awak (PUNA) Alap-Alap, serta PUNA MALE Kombatan Elang Hitam. Sedangkan pada minggu ke-15, akan ditampilkan produk inovasi Kereta Cepat, Light Rail Transit (LRT-Jabodebek), serta Pesawat N219 dan N219 Amfibi. Semua konten yang ditampilkan oleh BRIN, dapat dilihat pada www.expo2020brin.id.

Sebagai informasi, Expo 2020 Dubai merupakan bagian dari agenda World Expo yang merupakan ajang perhelatan akbar terbesar di dunia setelah Olimpiade dan Piala Dunia. Ajang yang sedianya digelar pada Tahun 2020 namun ditunda akibat pandemi ini akan diikuti 192 negara dari seluruh dunia. Bagi Indonesia, partisipasi di Expo 2020 Dubai merupakan yang ke-8 dari keikutsertaan di World Expo sejak 1964.(OL-5)