Bupati Kendal Pastikan Bantuan Kemensos Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

DI hadapan Menteri Sosial Tri Rismaharini, Bupati Kendal Dico M Ganinduto melapor bahwa bantuan sosial dari Kementerian Sosial telah tersalur 99,9%. Bupati menyampaikan terima kasih karena bansos telah berdampak pada kesejahteraan masyarakat.



Pernyataan Bupati Dico disampaikan dalam kunjungan Mensos Risma bersama Anggota Komisi VIII DPR RI di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah (23/9). Mensos hadir dalam rangka pengawasan penyaluran bantuan sosial (bansos).



Dalam kesempatan itu, Bupati Kendal memaparkan bansos yang diterima dari Kementerian Sosial yakni Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako.



"Untuk BST terdapat penerima 42.630 KPM, dan telah disalurkan per 22 September 2021 periode Mei-Juni 31.076 KPM," kata Dico, dalam sambutannya.



Lebih lanjut, Dico juga menyebut untuk penyaluran PKH tercatat 99% sudah terealisasikan. Ia menjabarkan untuk tahap pertama tercatat 41.326 KPM dan sudah tersalurkan sebanyak 41.325 KPM. Tahap kedua sebanyak 41.229 KPM sudah tersalurkan 41.227 KPM. Dan tahap ketiga terdata 41.260 KPM sudah tersalurkan sebanyak 40.590 KPM.



"Tahap pertama sudah direalisasikan 99,9%, tahap kedua 99,9% dan tahap ketiga 98,9%," paparnya.



Kemudian, untuk bantuan pangan non tunai (BPNT)/Kartu Sembako data per 22 September 2021, sebanyak 72.662 KPM yang menerima bantuan, 72.548 KPM yang bertransaksi dan 114 yang belum tersalurkan.



Dan terakhir, untuk bantuan sosial anak yatim piatu terdampak Covid-19 tercatat kuota penerima 218 anak. Dengan rincian 40 anak telah diberikan bantuan, 30 anak validasi data, 178 sisa kuota yang akan direalisasikan.



Terkait beberapa program bantuan yang belum terealisasikan, Dico memastikan telah melakukan koordinasi dengan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.



"Kemarin kita koordinasi dengan PT Pos terkait memang ada data yang kita verifikasi dan datanya tidak sesuai dengan DTKS yang sudah diberikan, harapannya kita semua di sini kompak untuk memastikan bahwa distribusi bansos khusus bansos dari Kemensos tepat sasaran," kata Dico.



Tak lupa Dico berterima kasih kepada Mensos Risma atas bansos yang selama ini disalurkan di Kabupaten Kendal. Ia melaporkan, bahwa bansos yang diberikan telah berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian dan menyejahterahkan masyarakat Kendal.



"Tentunya kami berterima kasih kepada Bu Menteri terhadap perhatiannya di Kabupaten Kendal dan harapannya juga bisa memberikan semangat khususnya bagi KPM yang sudah mendapat bantuan agar usahanya bisa mandiri dan setelah itu mereka bisa membukakan lapangan pekerjaan juga bagi masyarakat Kendal lainnya," imbuhnya. (RO/OL-10)