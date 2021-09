Bertahan 7 Tahun, Horison Grand Serpong Apresiasi Pelanggan dengan Inisiasi Program

HORISON Grand Serpong (HGS) yang berlokasi di Kota Tangerang akan merayakan Anniversary yang ke-7, pada Sabtu, 25 September 2021. Sebagai bentuk rasa syukur manajemen karena hotel dapat bertahan melewati masa pandemi hingga saat ini, serta sebagai bentuk apresiasi terhadap pelanggan, HGS menginisiasi sejumlah program dengan memberikan banyak benefit kepada pelanggan.



Inisiatif ini sekaligus menjadi strategi pemasaran hotel untuk mendapatkan demand.



General Manager (GM) Horison Grand Serpong, Yos Andri mengatakan, pihaknya berterima kasih terhadap pelanggan setia yang selama ini sudah mempercayakan kegiatannya diadakan di hotel ini. Mulai dari menginap, pengadaan rapat, pernikahan, hingga social gathering, dan banyak kegiatan lainnya.



HGS tetap mempertahankan posisi sebagai salah satu hotel terbaik di Kota Tangerang, bahkan dalam menghadapi persaingan di industri perhotelan yang semakin ketat.



“Kepercayaan para pelanggan menjadi support terbesar kami untuk bertahan pada situasi pandemi yang tidak kunjung usai. Kami pun tetap patuh terhadap mandatori pemerintah dalam penerapan protokol Covid-19 pada setiap pelaksanaan kegiatan di hotel. Kami juga merealisaikan atas penetapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di industri perhotelan,” ujar Yos Andri.



Marketing Communication Horison Grand Serpong, Lysistrata Fitria menambahkan, walaupun perayaan Anniversary kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di bulan September yang menjadi bulan spesial ini, HGS ingin membagi kebahagiaan melalui rangkaian program menarik. “Pertama, yaitu promo kamar 'Show Your ID Card'. Ditujukan bagi pelanggan yang berulang tahun di tanggal 25 September 2021, akan mendapatkan benefit diskon 25% untuk pemesanan kamar dan diskon 25% untuk pemesanan menu makanan. Program ini berlaku hanya di tanggal 25 September 2012, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku,” kata Fitria.



Ia melanjutkan, program lainnya yaitu 'Savetember Room Promo' dengan memberikan diskon sebanyak 21% untuk pembelian menu makanan di Santan Restaurant. Diskon diperoleh hanya dengan menunjukkan kartu vaksin.



Serta memberikan harga spesial untuk khusus untuk Kamar Superior seharga Rp399.000,- nett (room only) dan Rp499.000,- nett (include breakfast for 2 persons). Kemudian, Kamar Family 2 (two) Bedroom seharga Rp900.000,- nett (room only) dan Rp1.000.000,- nett (include breakfast for 3 persons). Promo ini berlaku mulai 1 - 30 September 2021.



Program lainnya dalam rangka memeriahkan Anniversary hotel adalah 'Video Instagram Competition' yang dapat diikuti oleh semua orang. Yaitu dengan membuat video semenarik mungkin bertema 'Aku ingin staycation di Horison Grand Serpong', berlangsung mulai 9-24 September 2012. Program ini menyediakan giveaway untuk Juara. Yaitu voucher menginap gratis (include breakfast for 2 persons). Dan peringkat ke-2 mendapatkan voucher dinner/ lunch di Santan Restaurant (for 2 persons).



Bagi pelanggan yang ingin menikmati santapan nikmat yang ada di Santan Restaurant, HGS juga memberikan Promo 'September Ceria' dengan diskon sebesar 21% untuk item spesial tertentu. Promo ini berlaku 1-30 September 2021. Santan Restaurant juga memberikan gratis pengantaran dengan jarak maksimal 5 km untuk pemesanan melalui WA 085715200651 atau pemesanan langsung di tempat.



Santan Restaurant merupakan restoran hotel yang menjadi salah satu destinasi kuliner favorit di Kota Tangerang. Restoran yang juga terbuka untuk publik ini, memberikan ragam pilihan menu makanan tradisional dengan cita rasa berkelas. Sajian menu Western juga tersedia di sini, serta menu lainnya yang terus berinovasi seiring dengan perkembangan tren makanan. (RO/OL-10)