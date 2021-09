Mahasiswa Kalbis Institute Raih Prestasi Tingkat Nasional

MAHASISWA Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis atau yang lebih dikenal dengan Kalbis Institute kembali menorehkan prestasi di kompetisi tingkat nasional tahun ini. Hal tersebut menunjukkan komitmen Kalbis Institute untuk terus melahirkan generasi muda berprestasi.

"Kami selalu siap mendukung mahasiswa kami untuk meraih berpretasi di kancah nasional dan internsional. Bukan hanya dari sisi akademik, namun juga kami berharap dari sisi non akademik," ujar Raymond Christantyo, Head of Branding and Communication Kalbis Institute dalam keterangan yang diterima, Rabu (22/9).

Pada ajang Jakarta Open New Concept Swimming Championship 2021, mahasiswa Kalbis Institute jurusan Business in Creative Industry angkatan 2019, Sofie Kemala meraih dua medali perak. Sofie yang juga atlet renang nasional ini, merupakan salah satu mahasiswa berpretasi yang telah sering mencatatkan namanya di beberapa kejuaraan dan mengharumkan nama Kalbis Institute di berbagai ajang renang tingkat nasional dan internasional.

Kalbis Institute juga berhasil meraih prestasi pada Kompetisi Poster Nasional 2021 yang diadakan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gajah Mada. Sarah Febriyanti, mahasiswa Desain Komunikasi Visual angkatan 2019, sukses meraih peringkat dua.

Prestasi juga diraih di Kompetisi Public Relation Campaign yang diadakan Universitas Udayana Bali. Di ajang ini, tim Kalbis Institute yang beranggotakan mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2019 yaitu Klarissa, Nabila Indriafly Kurnia, Tasha Putri Ardiansyah, Vallen Puspitas, serta Febriyanti Sukarta meraih peringkat tiga.

"Prestasi yang diraih para mahasiswa ini menjadi bukti nyata kami merupakan institusi pendidikan yang memiliki komitmen tinggi untuk dapat menghasilkan mahasiswa dan lulusan yang berpretasi. Semoga dengan kemenangan ini akan memacu mahasiswa lain untuk bisa beprestasi sehingga bisa mewujudkan tagline Kalbis Institute yaitu Transforming Hearts and Minds," lanjut Raymond. (RO/OL-15)