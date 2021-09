Bikin Perban Cerdas, Mahasiswa Malaysia Juarai 3M Inspire Challenge

SETELAH bertanding selama empat bulan untuk meraih penghargaan tertinggi dalam kompetisi 3M Inspire Challenge, dua mahasiswa dari The National University of Malaysia dinobatkan sebagai Regional Champions dan mengalahkan lima Country Champions dari Indonesia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Setelah melakukan konseptualisasi dan penyempurnaan di bawah bimbingan para ilmuwan 3M, tim ini mengalahkan total 121 tim mahasiswa tingkat akhir dari seluruh wilayah.

Dengan solusi cerdas mereka di bidang berkelanjutan, tim yang terdiri dari Mohd Fahad Saleem dan Nur Liyana Syasya Mohd Zamuri berhasil meraih hadiah uang tunai total sebesar US$3.000 dan berkesempatan magang di kantor 3M Malaysia. Ketika ditanya tentang inspirasi di balik inovasi mereka, anggota tim pemenang, Mohd Fahad Saleem, mengatakan perban berperekat (adhesive bandages) adalah barang umum yang dapat ditemukan di rumah-rumah karena ada peningkatan kesadaran dalam penanganan luka selama beberapa dekade. "Kami menghadirkan ide smart bandage (perban cerdas) untuk melengkapi pengguna dengan produk yang dapat memantau berbagai tahap proses penyembuhan luka dengan lebih baik dan memberikan kondisi optimal bagi kulit dan jaringan untuk sembuh sehingga mereka dapat melanjutkan kehidupan sehari-hari tanpa mengkhawatirkan luka mereka," ujarnya.

Vice President and Managing Director, 3M South East Asia Region and Country Leader Singapore Kevin McGuigan mengatakan sangat menginspirasi dan bermanfaat melihat perkembangan tim dalam tantangan selamat empat bulan penuh ini. Inovasi merupakan proses terus menerus dalam menyempurnakan ide-ide, tetapi tidak pernah sekali pun semangat atau antusiasme mereka berkurang. "Sementara kompetisi 3M Inspire Challenge telah berakhir, saya harap ini memicu rasa ingin tahu dan semangat inovasi tidak hanya pada para peserta tetapi juga para penonton yang menyaksikan!" ujarnya.

3M Inspire Challenge adalah tantangan case challenge regional yang diselenggarakan oleh perusahaan sains global 3M yang mencari solusi untuk membantu meningkatkan bisnisnya melalui bidang teknologi, berkelanjutan, dan inovasi. Dalam final tingkat regional terdapat total enam tim dari masing-masing negara yang berpartisipasi dan mempresentasikan solusi mereka kepada panel juri dari berbagai bidang keahlian yang mencakup manajemen bisnis, manufaktur dan supply chain, penelitian dan pengembangan, berkelanjutan, serta branding dan komunikasi.

Panel juri terdiri dari Vice President and Managing Director 3M South East Asia Region and Country Leader in Singapore Kevin McGuigan, Vice President, Plant Operations, Manufacturing & Supply Chain, Asia Pacific Kiyoshi Endo, R&D Operations Leader Southeast Asia Region Yen Sze Chan, Sustainability Leader for Asia, Brand & Communication, Ethics & Compliance Leader for Korea Jun Lee, Southeast Asia Regional Business Group Leader, Consumer Business Group Napaporn Ratanasaenghirun. Regional Champions dari tim Too Good Duo mewakili Malaysia berasal dari The National University of Malaysia, tim ini beranggotakan Mohd Fahad Saleem, BSc. in Material Science (Hons.) dan Nur Liyana Syasya Mohd Zamuri, BSc. in Material Science (Hons.).

Runner-up pertama berasal dari Vietnam meraih posisi kedua dengan proposal mereka yaitu membangun 3M 360° Virtual Store untuk memperlihatkan ilmu dari produk-produk 3M dan menggunakan platform ini untuk menjalankan kampanye yang melibatkan pelanggan. Tim Charmmm dari RMIT University Vietnam terdiri dari Phan Le Minh An, BA Economics & Finance; Tran Kim Huong, BA Economics & Finance; Rahul Sharma, BA Economics & Finance; dan Vuong Anh Chien, BA Economics & Finance.

Runner-up kedua diraih oleh tim Kancil dari Indonesia dengan ide mereka yang menawarkan pilihan masker bedah berkelanjutan dengan menggunakan bioplastik sebagai bahan baku utama. Tim yang beranggotakan empat mahasiswa Institut Teknologi Bandung ini terdiri dari Muhammad Rahmadito, Teknik Mesin; Gabriele Maruli Tondi, Teknik Mesin; Ramadhana Bhanuharya Krishnamurti, Teknik Industri; Safira Dastalenta, Teknik Mesin. (RO/OL-14)