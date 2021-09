Ayo Mengenal Afrika, Benua Terbesar Ketiga di Dunia

AFRIKA merupakan benua terbesar ketiga di dunia. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, benua Afrika memiliki daratan seluas 30,365 juta kilometer, yaitu sekitar 8.000 kilometer dari utara ke selatan dan 7.400 kilometer dari timur ke barat. Pada tahun 2021, benua Afrika memiliki populasi sekitar 1.377.622.065 orang.

Letak Astronomis dan geografis

Letak astronomis benua Afrika berada pada 37 derajat Lintang Utara - 34 derajat Lintang Selatan dan 17 derajat Bujur Barat - 51 derajat Bujur Timur.

Adapun letak geografis benua Afrika berada di antara Samudera Atlantik dan Samudera Hindia. Benua ini berada di sebelah selatan Benua Eropa.

Berikut rincian batasan wilayah benua Afrika:

Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Tengah atau Laut Mediterania dan Benua Eropa.

Sebelah Selatan dan Barat berbatasan dengan Samudra Atlantik.

Sebelah Timur berbatasan dengan Samudra Hindia dan Laut Merah

Iklim benua Afrika

Iklim tropis

Wilayah Afrika yang termasuk iklim tropis adalah daerah sekitar garis khatulistiwa, yang membelah benua Afrika menjadi dua pada bagian tengahnya. Wilayah tersebut melingkupi Guinea-Kongolia dan Madagascar.

Dilansir dari Food and Agriculture Organization of The United Nations, wilayah tropis memliki curah hujan sekitar 1.000 hingga 2.000 milimiter per tahun. Membuat wilayah tersebut ditumbuhi banyak tanaman dan membentuk hutan hujan serta hutan gugur tropis yang lembab.

Iklim subtropis

Wilayah Afrika yang termasuk iklim subtropis adalah wilayah yang menjauhi dari ekuator. Wilayah ini diisi oleh savana, salah satu yang paling terkenal adalah Serengeti.

Iklim gurun

Benua Afrika yang luas membuat benua tersebut memiliki beberapa iklim. Iklim gurun terdapat di bagian utara, selatan, dan barat daya.

Disadur dari Safaris Africana, gurung didefinisikan sebagai daerah kering yang menerima kurang dari 12 inci curah hujan setiap tahunnya. Afrika memiliki gurun terpanas di dunia yaitu Gurun Sahara, yang membentang seluas 9,4 juta kilometer atau seukuran Amerika Serikat.

Iklim mediterania

Wilayah Afrika paling utara memiliki iklim mediterania yaitu sekitar Pegunungan Atlas, Laut Tengah, dan sebagian kecil barat daya Afrika. Wilayah ini cenderung kering pada musim panas dan berangin dingin juga bersuhu rendah pada musim dingin.

Iklim pegunungan

Afrika juga memiliki iklim pegunungan tepatnya di dataran tinggi Ethiopia yaitu sekitar timur laut Afrika.

Dilansir dari National Geographic, dataran tinggi Ethiopia adalah rumah bagi 80 persen pegunungan tertinggi di Afrika. Di dalamnya terdapat berbagai spesies binatan termasuk Walia ibex dan serigala Ethiopia yang terancam punah.

Negara di Benua Afrika dan Ibu Kotanya

Benua Afrika dibagi atas lima kawasan yaitu Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Tengah, Afrika Timur, dan Afrika Selatan.

Menurut data 2018 dari PBB, benua ini dihuni sekitar 1,3 miliar orang dengan kepadatan mencapai 36 jiwa per km persegi.

Kawasan Afrika Utara

Negara-negara di Afrika Utara dan ibu kotanya adalah:

Mesir : Kairo

Libia : Tripoli

Aljazair : Algiers

Tunisia : Tunis

Moroko : Rabat

Sudan : Khartoum

Sudan Selatan : Juba

Selain itu, di Afrika Utara ada juga Kepulauan Canaria, yang merupakan teritorial Spanyol. Spanyol juga punya kota otonom Melilla dan Ceuta. Adapun Portugal punya Pulau Madeira di kawasan ini.

Ada juga Republik Demokratik Arab Sahrawi yang mengklaim kekuasaan atas seluruh wilayah Sahara Barat, bekas koloni Spanyol. Negara itu dideklarasikan oleh Frente Popular de Liberacion de Saguia el Hamra y Rio de Oro atau Front Polisario pada 22 Februari 1976 di Bir Lehlu

Kawasan Afrika Timur

Negara-negara di Afrika Timur serta ibu kotanya yakni:

Zambia : Lusaka

Rwanda : Kigali

Djibouti : Djibouti

Tanzania : Dodoma

Mauritius :Port Louis

Kenya : Nairobi

Zimbabwe : Harare

Eritrea : Asmara

Komoros : Moroni

Burundi : Bujumbura

Malawi : Lilongwe

Somalia : Mogadishu

Uganda : Kampala

Ethiopia : Addis Ababa

Mozambik : Maputo

Seychelles : Victoria

Madagaskar : Antananarivo

Selain itu ada juga Somaliland dengan ibu kota Hargeisa. Entitas ini belum diakui PBB sebagai sebuah negara.

Kawasan Afrika Barat

Kawasan ini memiliki organisasi regional yang disebut The Economic Community of West African States (ECOWAS). Organisasi ini berdiri pada 1975 melalui Traktat Lagos.

Negara-negara di Afrika Barat beserta ibu kotanya yakni:

Mauritania : Nouakchott

Guinea-Bissau : Bissau

Benin : Porto-Novo

Gambia : Banjul

Ghana : Accra

Niger : Niamey

Nigeria : Abuja

Sierra Leone : Freetown

Senegal : Dakar

Togo : Lome

Tanjung Verde : Praia

Pantai Gading : Yamoussoukro

Guinea : Conakry

Burkina Faso : Ouagadougou

Liberia : Monrovia

Mali : Bamako

Kawasan Afrika Tengah

Negara-negara di Afrika Tengah dan ibu kotanya yakni:

Gabon : Libreville

Republik Afrika Tengah : Bangui

Kamerun : Yaounde

Sao Tome dan Principe : Sao Tome

Chad : N'Djamena

Angola : Luanda

Republik Demokratik Kongo : Kinshasa

Guinea Khatulistiwa : Malabo

Kongo : Brazzaville

Kawasan Afrika Selatan

Negara di Afrika Selatan beserta ibu kotanya yakni:

Afrika Selatan : Cape Town, Pretoria, dan Bloemfontein

Swaziland : Mbabane

Namibia : Windhoek

Botswana : Gaborone

Lesotho : Maseru

Untuk diketahui Afrika Selatan, yang terletak di benua Afrika bagian selatan ini punya tiga ibu kota. Pretoria adalah ibu kota untuk eksekutif, Bloemfontein untuk yudisial, dan Cape Town untuk legislatif. (OL-1)