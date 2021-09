Pandemi belum Lenyap, Masyarakat Diimbau Jaga Kesehatan dengan Multivitamin

MENJAGA kesehatan dan membiasakan perilaku gaya hidup sehat di tengah pandemi saat ini menjadi suatu kewajiban bagi tiap orang. Salah satu contoh penerapannya adalah dengan rutin mengkonsumsi multivitamin. Hal ini penting dilakukan karena multivitamin memiliki fungsi yang dapat membantu menjaga kesehatan, meningkatkan imunitas tubuh, bahkan melindungi tubuh dari paparan virus yang berpotensi berbahaya seperti covid-19.

Guna menjawab kebutuhan masyarakat agar lebih mudah dalam mengkonsumsi multivitamin, Youvit hadir sebagai pionir gummy multivitamin di Indonesia dengan berbagai varian produk multivitamin yang dapat dikonsumsi bukan hanya oleh orang dewasa namun juga anak-anak. Youvit juga terus berupaya untuk mengajak masyarakat untuk semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh, khususnya di masa pandemi ini. Salah satu upaya tersebut adalah dengan ikut bergabung dalam kemeriahan kampanye Shopee 10.10 Brands Festival.

Berbagai pilihan produk multivitamin dari Youvit untuk memenuhi kebutuhan dalam menjaga kesehatan bisa diperoleh dengan penawaran menarik di Shopee 10.10 Brands Festival, di antaranya Youvit x Erha Collagen dan Multivitamin Dewasa dengan Vitamin C, D, serta E yang mengandung 1000 mg kolagen dan vitamin C dapat membantu menutrisi kulit dari dalam, mengurangi garis-garis halus, bahkan menjaga elastisitas kulit sehingga kulit tampak lebih muda, Youvit Multivitamin Anak dengan Vitamin C, D, dan Zink, dan Youvit Multivitamin Dewasa dan Omega-3 Dewasa dengan Vitamin C, D, dan E.

“Di tengah kondisi pandemi saat ini, kami melihat kebutuhan masyarakat untuk mengkonsumsi multivitamin semakin diperlukan. Menjawab hal tersebut, kami pun hadir sebagai salah satu pionir perusahaan multivitamin yang berkomitmen untuk menjaga kesehatan masyarakat di tengah masa pandemi ini. Kami berharap agar kedepannya seluruh kalangan masyarakat Indonesia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa dapat lebih sadar untuk rutin mengkonsumsi multivitamin sebagai upaya menjaga kesehatan tubuh dan hal ini dapat dimulai dengan mengkonsumsi multivitamin dari Youvit,” ujar CEO of Youvit, Wouter Van Der Kolk.

“Kami sangat senang menyambut hadirnya Youvit dalam kampanye Shopee 10.10 Brands Festival. Kerja sama antara Shopee dan Youvit ini sejalan dengan prinsip kami untuk mendukung masyarakat rutin dalam mengkonsumsi multivitamin karena hal tersebut merupakan kunci utama dalam mempertahankan sistem kekebalan tubuh yang sehat, apalagi di tengah kondisi pandemi sekarang," ujar Head of Brands Management & Digital Products Shopee Indonesia, Daniel Minardi.

"Ke depan kami berharap dengan hadirnya rangkaian produk Youvit, masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai produk multivitamin sekaligus membantu mereka untuk memperluas jangkauan pasar," imbuhnya. (RO/A-1)