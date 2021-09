Sqinpro Luncurkan Dua Serum untuk Atasi Tanda Penuaan dan Kulit Kusam

Brand skin care lokal, Sqinpro, meluncurkan rangkaian skin care untuk mengatasi berbagai masalah kulit. Dengan berbagai kan-dungan di dalamnya, Sqinpro menghadirkan skin care yang bisa memberikan hasil nyata.

Sqinpro menghadirkan dua serum sekaligus yang dapat membantu mencerahkan, mengencangkan, mengatasi jerawat, dan melawan tanda-tanda penuaan. Dua rangkaian serum ini adalah Sqinpro Vitamin C Serum Plus dan Sqinpro Niacinamide Serum 12% Plus Zinc 1%.

Duo serum ini memiliki tekstur ringan dan bisa menyerap lebih cepat ke dalam kulit. Keduanya merupakan serum hybrid yang dibuat dengan inovasi terbaru, meng-gabungkan antara bahan-bahan aktif dan natural. Sqinpro Vitamin C Serum Plus dan Sqinpro Niacinamide Serum 12% Plus Zinc 1% juga diformulasikan secara khusus oleh para ahli agar dapat memberikan solusi perawatan kulit terbaik.

"Kami menggunakan ingredients hybrid, gabungan dari bahan aktif dan bahan natural. Kami yakin dengan menggabungkannya secara tepat dan sesuai, maka hasilnya akan efektif. Tentunya penggabungan ini sudah melewati tahapan riset yang cukup panjang, kami dapat memastikan bahwa produk kami aman dan memberikan hasil nyata untuk segala permasalahan wajah," ungkap Venny Christian, founder Sqinpro. melalui siaran pers yang diterima Media Indonesia, Senin (13/9).

Meski masih terbilang baru, namun Anda tak perlu khawatir karena seluruh produk skin care dari Sqinpro telah lolos uji BPOM.

Sqinpro Vitamin C Serum Plus

Serum yang satu ini mempunyai tiga kandungan penting. Pertama ada Ethyl Ascorbic Acid yang membantu mencerahkan kulit, bersifat antioksidan dan anti-inflamasi. Selain itu Ethyl Ascorbic Acid juga dapat mempercepat produksi kolagen yang sangat bermanfaat untuk kulit.

Kedua, Sqinpro Vitamin C Serum Plus ini juga mengandung bahan alami berupa Iris Florentina Root Extract atau ekstrak dari bunga iris yang dapat membantu men-gontrol produksi minyak (Sebum) berlebih, serta memperbaiki tekstur kulit.

Ketiga, serum ini juga memiliki kandungan Aloe Barbadensis Leaf Extract yang ber-fungsi untuk membantu melembapkan, menenangkan, dan menghaluskan kulit, serta menyamarkan tanda-tanda penuaan dini.

Saat digunakan, Sqinpro Vitamin C Serum Plus punya hasil akhir matte pada kulit. Teksturnya halus, mudah meresap dan dapat digabungkan dengan produk skin care dalam rangkaian perawatan kulit sehari-hari. Setelah pemakaian secara rutin, kulit terasa lebih lembut dan warna kulit jadi lebih merata.

Sqinpro Niacinamide Serum 12% Plus Zinc 1%

Dengan kosentrasi 12% menjadikan serum Sqinpro produk serum di pasar indo-nesia ‘the highest concentration ever’. Selama ini dipasar skincare Indonesia hanya ada 10%. Serum ini luar biasa bagus nya untuk mendapat hasil nyata yang lebih cepat dengan kandungan Niacinamide (Vitamin B3) 12% tetap aman buat kulit. Selain Niacinamide serum ini mengandung juga Zinc PCA 1%, dan Tocepheryl Acetate.

Niacinamide 12% ini berfungsi effektif dalam membantu memperbaiki tekstur kulit, menjaga kelembapan, mencegah inflamasi, serta mencerahkan kulit sedangkan Zinc PCA 1% berfungsi untuk mengatasi jerawat, peradangan, mengontrol minyak berlebih dan bersifat anti-bakteri dan Tocopheryl Acetate untuk mencegah kerutan dan menyamarkan tanda-tanda penuaan yang muncul.

Serum ini digunakan untuk memperkuat skin barrier sehingga kulit bisa lebih terlin-dungi dari efek negatif sinar UV dan polusi. Formulanya membantu menghilangkan noda hitam, mencerahkan kulit kusam, dan memperhalus tekstur kulit. Menariknya lagi, Sqinpro Niacinamide Serum 12% Plus Zinc 1% juga dapat digunakan untuk mengontrol jerawat dan membantu mengecilkan pori-pori.

Setiap varian serum Sqinpro dijual dengan harga yang cukup terjangkau. Sqinpro Vitamin C Serum Plus dan SKINPRO Niacinamide Serum 12% Plus Zinc 1% dijual seharga Rp 129.000 (10 ml) dan Rp 299.000 (30 ml). (OL-12)