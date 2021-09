Morula IVF Padang Berikan Program Bayi Tabung Melalui Program Morula Care

MEMILIKI keturunan melalui program bayi tabung (In Vitro Fertilization/IVF) kini menjadi pilihan banyak pasangan yang mengalami kesulitan hamil secara alami.

Menurut Managing Director Morula IVF Indonesia, Ade Gustian Yuwono, perkembangan program IVF di Indonesia pun kini sudah semakin pesat. Saat ini terdapat lebih dari 36 layanan bayi tabung di tanah air dengan angka siklus mencapai 10.000 ribu. Sebetulnya jika dibandingkan dengan negara tetangga, jumlah siklus bayi tabung di Indonesia saat ini sudah semakin besar.

Morula IVF Indonesia telah berhasil meraih penghargaan sebagai 2021 Best Practices Award IVF Company of The Year dari lembaga riset internasional Frost & Sullivan dengan berharap dapat terus memberikan layanan terbaik untuk program bayi tabung kepada masyarakat dan membantu mewujudkan mimpi semakin banyak pasangan untuk memiliki buah hati.

Morula IVF Indonesia telah melakukan total 4.015 prosedur IVF pada tahun 2020 dan memiliki tingkat keberhasilan bulanan rata-rata 53%. Pada tahun 2020, dan mencapai tingkat keberhasilan bulanan tertinggi 71%, dengan prognosis yang baik di antara wanita di bawah 35 tahun.

Setelah sebelumnya pada bulan Juni 2021 terpilih 10 nominasi pasangan yang berkesempatan mengikuti tahapan akhir pemilihan program Morula Care, akhirnya sudah terpilih sepasang suami istri yang beruntung bisa menjalani program bayi tabung/IVF secara lengkap dari Morula IVF Padang.

"Hari ini dengan sangat gembira kita mengumumkan pasangan yang terpilih dari program CSR Morula Care di Morula IVF Padang, kami ucapkan selamat kepada mom Rosa Mardiah Batubara dan dad Wahyu Utama Putra Lubis. Mari kita berjuang bersama untuk menjemput impian buah hati yang sudah lama dinanti ibu dan ayah. Jangan lupa juga untuk tetap menjaga prokes dan 5M demi keamanan dan kesehatan kita bersama, ya,” ujar Dokter Kandungan - Ahli Fetomaternal di Morula IVF Padang Dovy Djanas, Sabtu (11/9).

“Alhamdulillah ya Allah, seneng banget dan kaget sekali, ngga nyangka kita akhirnya dikasih kesempatan untuk berjuang lagi untuk punya keturunan, semoga Allah ridhoi usaha kita dengan bantuan Morula ini,” ungkapnya.

Bagi para pasangan yang sudah lama belum memiliki momongan, program bayi tabung atau in vitro fertilization (IVF) ini masih menjadi salah satu metode yang paling efektif dari kategori teknologi reproduksi untuk mendapatkan kehamilan. Namun untuk menjalankan program IVF bukan hanya dibutuhkan persiapan mental tapi juga kesiapan finansial. Melalui Morula Care ini, pasangan terpilih akan mendapatkan program bayi tabung secara gratis tanpa dipungut biaya apapun hingga keseluruhan program bayi tabungnya selesai.

“Maka harapannya dengan diadakan Morula Care ini, Morula dapat membantu semakin banyak pasangan untuk dapat segera mewujudkan kehadiran buah hati, selain itu agar setiap pasangan suami istri bisa mendapatkan kesempatan yang sama dalam berjuang memiliki buah hati," tandas Dovy.

Program Morula Care saat ini sedang memasuki tahap 2 yang akan segera dilakukan di kota-kota lainnya di Indonesia. Bagi pasangan yang membutuhkan program IVF dan ingin mengikuti program Morula Care bisa mengikuti informasi lengkapnya di akun sosial media Morula IVF.

Morula IVF Indonesia merupakan bagian dari Bundamedik Healthcare System yang fokus dalam pengembangan klinik fertilitas Morula IVF di Indonesia. Dalam pengembangan Bundamedik Healthcare System, pada tahun 1997 mendirikan Klinik Fertilitas Morula yang saat ini telah berganti nama menjadi Morula IVF Jakarta.

Dengan pengalaman lebih dari 23 tahun serta mengantongi sertifikasi internasional, Morula IVF telah membantu 90.000 pasangan dari seluruh dunia dengan tingkat keberhasilan kehamilan tertinggi hingga 72%, menjadikan Morula IVF sebagai salah satu klinik fertilitas terbesar di Indonesia. (OL-6)