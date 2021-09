Digelar Workshop Bertema Chic and Glam dengan Tampilan Adat Bersama Inez dan Kannu Make Up

RIAS wajah yang sempurna di hari pernikahan merupakan salah satu hal paling penting bagi seorang pengantin. Untuk mendapatkan tampilan yang sempurna, pemilihan produk kosmetik dan Make Up Artist menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan.

Beberapa pengantin wanita memilih konsep adat tradisional sebagai budaya turun temurun dari keluarga ataupun untuk membuat acara pernikahan lebih sakral.

Inez, salah satu brand dari produk kosmetik yang populer di Indonesia bersama dengan Kannu Make-Up sebagai Profesional Make Up Artist akan menyelenggarakan workshop bertema Inez’s Quarantine Story 'Chic and Glam For Traditional Bride', pada Selasa, 14 September 2021.

Serangkaian langkah-langkah dan tips merias pengantin wanita bertema adat tradisional akan ditampilkan dan dijelaskan. Hadiah dan sertifikat pun akan diberikan kepada para peserta.

Acara ini akan dilaksanakan secara online via Zoom mulai pukul 10.00 pagi dan didukung oleh Hotel Grand Savero Bogor sebagai tempat diselenggarakannya workshop ini.

Info lebih lanjut untuk pendaftaran dapat menghubungi nomor 0812 1873 538.

Bagi para peserta yang tertarik ingin menggelar acara pernikahan bertema adat tradisional, Hotel Grand Savero akan membantu memenuhi kebutuhan pernikahan para calon pengantin dan memberikan harga spesial mulai dari Rp5.000.000 saja.

Hubungi nomor 0852 2386 7488 untuk tanya-tanya seputar Hotel Grand Savero Bogor ya!