Komit Bantu Muslimah dalam Melakukan Perawatan

SELALU berkreasi dan berinovasi. Hal itulah yang coba terus dilakukan Halwey, termasuk di masa pandemi covid-19 seperti saat ini. Salah satunya dilakukan dengan meluncurkan produk terbaru Exfoliating Toner AHA with Lemon, sebagai bentuk konsistensi dalam menciptakan produk yang tidak hanya Halal, namun juga aman dan alami bagi Muslimah.

Produk yang diluncurkan pada 9 September itu menjawab kebutuhan konsumen untuk mendapatkan produk perawatan pengangkat sel kulit mati namun tidak membuat iritasi, sebagai bentuk kepedulian terhadap kecantikan perempuan.

Baca juga: Brand Skincare Korea Ini Optimistis Buka Flagship Store di Jakarta

Penuaan, rutinitas perawatan kulit yang kurang tepat, dehidrasi, dan paparan sinar matahari adalah alasan mengapa kulit wajah menjadi kusam, karena faktor ini dapat mengakibatkan pergantian sel kulit yang buruk. Eksfoliasi mampu menghilangkan lapisan kulit mati dan dapat mencerahkan kulit. Oleh karena itu, Halwey membuat produk toner eksfoliasi yang praktis agar mudah digunakan secara rutin oleh konsumen.

“Untuk melengkapi rangkaian skin care rutin produk Halwey, kami memang membuat toner eksfoliasi yang aman dan mengurangi efek iritasi. Kuncinya kami konsisten menggunakan kandungan yang mampu menghidrasi kulit sehingga dapat memberi kelembaban maksimal seperti sodium hyaluronic,agar tetap nyaman untuk eksfoliasi kulit kering atau kulit sensitif,” ungkap Founder dan CEO Halwey Indonesia, Fiki Mardhiyyah.

Produk Exfoliating Toner AHA with Lemon Halwey itu adalah perpaduan dari 3 kandungan Exfoliasi yaitu Glycolic Acid, Lactic Acid, dan Papain Extract (ekstrak papaya) untuk mengangkat sel kulit mati lebih optimal, ekstrak lemon untuk mencerahkan wajah, serta dapat digunakan untuk kulit sensitif karena sudah terdapat kandungan Niacinamide & Sodium Hyaluronate sebagai penyeimbangnya.

“Meski tidak menyebabkan iritasi karena formulasinya dibuat dengan bahan yang melembabkan, penggunaan eksfoliator memang tidak boleh terlalu sering. Meski demikian, produk toner eksfoliator ini memang didesain untuk kulit wajah sensitif mengingat mayoritas konsumen Halwey adalah para acne fighter,” ujar Fiki Mardhiyyah, Founder dan CEO Halwey Indonesia

Launching Exfoliating Toner AHA with Lemon Halwey akan dilakukan bersamaan dengan produk Micellar Water with Fruits Extract yang sudah ada sebelumnya dengan ukuran terbaru 60ml. Untuk Exfoliating Toner AHA with Lemon dibandrol dengan harga terjangkau.

Kedua produk itu bisa dibeli di reseller Halwey yang tesebar di beberapa kota di Indonesia, Jepang, Hongkong, Arab Saudi, Mesir, Malaysia dan Taiwan. Selain itu, secara online produk ini bisa didapatkan di website resmi Halwey dan market place. (RO/A-1)