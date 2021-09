Hasilkan SDM Unggul, Universitas Prasetiya Mulya Aplikasikan Kurikulum Berbasis Industri

HASIL riset SEA menyebutkan anak muda Indonesia termasuk golongan yang optimistis terhadap kemajuan di ASEAN, dengan 54% mayoritas yang percaya bahwa teknologi dan bisnis akan meningkatkan lapangan pekerjaan di suatu negara. Ini membuktikan bahwasanya membangun SDM berkualitas di Indonesia berpeluang besar melihat potensi yang dimiliki oleh generasi era digital.

Hal itu pun diaplikasikan Universitas Prasetiya Mulya lmelalui kurikulum dan metode pembelajaran dalam berbagai bidang bisnis, pariwisata, hukum, teknologi, dan sains di School of Business and Economics dan School of Applied STEM Prasetiya Mulya.

14 program studi di kedua bidang tersebut didesain dengan mengikuti perkembangan industri dan tentunya berorientasi masa depan. Sebuah realisasi gagasan dan sebagai bentuk tanggung-jawab moral pada pelaku industri Indonesia agar mampu dalam bersaing.

"Selain membentuk program studi sesuai kebutuhan zaman, Universitas Prasetiya Mulya terus mengupayakan berbagai kesempatan yang bersifat meningkatkan mutu, seperti meningkatkan metode perkuliahan ke teknologi terkini dan berkolaborasi dengan pihak luar, baik industri, pemerintah, ataupun perguruan tinggi lain," tulis Universitas Prasetiya Mulya dalam keterangannya.

Terbukti hasilnya, belum lama ini pemerintah mengeluarkan program Indonesian International Student Mobility Award (IISMA) 2021. Mahasiswa terpilih akan mengampu pembelajaran di universitas terkemuka dunia dengan beasiswa penuh selama 1 semester. 8 dari 20 beasiswa diraih oleh mahasiswa Universitas Prasetiya Mulya, bekal perkuliahan ternyata mampu mengantarkan mereka untuk melompat jauh sejajar dengan mahasiswa luar negeri.

Mereka adalah mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis, Adam Azis Berlian (S1 Business 2019), Artstein Dhimathera dan Ferdyanto Tjhai (S1 Business Economics 2018). Kemudian, dari jurusan matematika bisnis, Angelique Allison dan Felicya Irenea Darmawi (S1 Business Mathematics 2019), Christine Olivia dan Vincentius Christopher Calvin (S1 Business Mathematics 2018), serta Zaida Jameela Heinrich dari jurusan S1 Renewable Energy Engineering 2018).

“Pembelajaran di mata kuliah Applied Communications (Universitas Prasetiya Mulya) tentang tulisan akademis dalam Bahasa Inggris sangat mendukung (untuk menolong dia lolos program IISMA)”. Sejalan dengan apa yang dirasakan teman perkuliahannya yang berhasil menembus studi di Boston University, Artstein menyampaikan, “Kaprodi (Kepala Program Studi) di Prasmul sangat helpful, begitu aku daftar, langsung ditanggapi dan diurus semua dokumen. Jadi mempermudah aku untuk proses data ke portal IISMA," ujar Feliciya, mahasiswi yang lolos Study Abroad Program di University of Pennsylvania berpendapat,

Program, fasilitas, dukungan, dan lingkungan yang suportif inilah yang ditemukan dalam keseharian mahasiswa Prasetiya Mulya. Pola pikir dan terbukanya berbagai kesempatan terus diupayakan untuk meningkatkan potensi mereka.

Maka untuk menyampaikan proses belajar tersebut, Universitas Prasetiya Mulya akan kembali menghadirkan Online Info Session untuk Program Sarjana, 11 September 2021 via Zoom Meeting. Melalui sistem daring, keingintahuan para calon mahasiswa/i ataupun orang tua akan dilengkapi secara utuh, baik kegiatan akademik dari seluruh program studi, non-akademik, dan berbagai informasi perkuliahan lainnya langsung dari mahasiswa dan dosen Prasetiya Mulya, termasuk informasi pendaftaran. (RO/OL-7)