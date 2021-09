Moritz Hotels & Resorts Kembangkan Inovasi Brand Hotel dengan Point Of View Terkini di Indonesia

MORITZ Corporation adalah perusahaan berkembang yang memiliki lima unit bisnis. Didirikan pada 2014 oleh sekelompok ahli perhotelan yang sudah lama berkecimpung di industri perhotelan.



Perusahaan ini turut berkembang secara dinamis, dari sektor perhotelan hingga sektor desain dan kontraktor. Lima unit bisnis tersebut adalah Moritz Hotels & Resorts bergerak di bidang hotel dan resort. Moritz Hospitality sebagai menyediakan layanan pengelolaan hunian apartemen. M General Contractor bergerak di bidang desain dan konstruksi. M-Comm bergerak di bidang event organizer dan MICE. Terakhir M General Trading bergerak di bidang pengadaan dan perdagangan barang serta logistik.



Sebagai bagian dari Moritz Corporation, Moritz Hotels & Resorts telah resmi membuka 'Moritz Hotel RSAB Harapan Kita' sebagai hotel pertama yang beroperasi pada April 2021 yang lalu. Moritz Hotel RSAB Harapan Kita merupakan pionir hotel pertama yang berada di area rumah sakit di Indonesia.



Beralamat di Jl. Letjen. S. Parman Kav. 87, Palmerah, Jakarta Barat, Moritz Hotel RSAB Harapan Kita memiliki 86 kamar Superior dan 2 kamar Premier, serta dilengkapi dengan fasilitas lain seperti Plantas Restaurant yang menyediakan healthy Indonesian food, Zingiber Coffee Bar & Roastery yang menyediakan healthy drink & fresh baked pastries. Juga fasilitas meeting room, yaitu Davoz Room (120 sqm), Tirano Room (93 sqm), dan Boardroom (24 sqm).



Moritz Hotel RSAB Harapan Kita telah menjalankan standard prosedur kesehatan dan kebersihan guna memenuhi kepuasan tamu-tamu hotel. Moritz Hotel RSAB dengan tag line nya #BestPlaceForBetterSleep akan memberikan pengalaman tak terlupakan.



Moritz Hotels & Resorts turut mengembangkan berbagai konsep hotel yang inovatif. Periode kuartal 4 tahun 2021. Moritz Hotel & Resorts akan mengembangkan Moritz Inn BSD yang merupakan service apartment dengan mengusung konsep millennial lifestyle - bed, breakfast and beyond. Moritz Inn BSD ini menawarkan lebih dari sekedar tempat menginap. Yaitu kamar yang dilengkapi dengan berbagai fitur yang menunjang aktivitas para milenial.



Moritz Hotels & Resorts pun sedang membangun beberapa hotel dan resort di berbagai wilayah di Indonesia yang akan hadir di tahun 2022. Lifestyle hotel yang akan menjadi center point of excitement bagi wisatawan. Yaitu dilengkapi dengan MOMO Restaurant yang menyediakan western & authentic food serta minuman terbaik di rooftop hotel. The Lima Restaurant menyediakan Indonesian authentic food yang akan segera hadir di jantung Kota Bandung.



Resort dengan konsep traditional eco-living dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk aktivitas keluarga dan Sego Restaurant yang menyediakan authentic Indonesian food dengan pemandangan pegunungan juga akan hadir di Kota Magelang.



Dan hotel bisnis dengan gaya minimalis juga akan hadir di Kota Tasikmalaya.



Dapatkan informasi terbaru seputar Moritz Corporation dan Moritz Hotels & Resorts melalui website resmi kami di www.moritzcorporation.com dan www.moritzhotels.com. (RO/OL-10)