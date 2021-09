Sambut Bulan September Yello Hotel Manggarai Jakarta Luncurkan Menu & Promo Baru

YELLO Hotel Manggarai kembali memberikan suguhan yang memanjakan lidah para tamu hotel. Mulai dari yang menginap maupun tamu yang datang hanya untuk makan.

Menu tersebut hadir dengan harga mulai dari 40.000 Net dengan 3 varian menu daging Ayam di iantaranya ada Ayam Bakar Taliwang, Korean Spicy Chicken, dan Chicken Steak.

“Makan ini dinilai sangat cocok untuk para remaja saat ini karena seperti yang kita ketahui remaja sekarang sangat menyukai makanan yang praktis dan terjangkau,” kata R. Ahmad Haitan Yurizal selaku Asst. Marcomm Manager Yello Manggarai.

Tidak hanya itu, Wok n Tok Restaurant & PERON Skycafé Yello Hotel Manggarai sudah menerima tamu untuk Dine-in selama jam operasional selama PPKM berlangsung, kami menyediakan tempat hang out yang nyaman, santai dan asik namun tetap dengan protokol yang dianjurkan.

Selain itu, Anda juga bisa menikmati Tubruk Teapot dengan harga 25.000 net per pot-nya. Menikmati secangkir teh tubruk dengan pemandangan sunset dari PERON Skycafe yang memanjakan mata Anda.

Promo tersebut akan tersedia selama bulan september ini, dan tak lupa disini juga ada live music setiap malam Jumat dan nikmati aneka Buffet All you can eat dengan menu Angkringan khas Yogyakarta untuk menemani malam Anda. juga ada beberapa fasilitas lainnya yang bisa Anda nikmati seperti wifi, Game Zone, Netzone dan parkir gratis.

Yello Hotel Manggarai juga menyediakan promo kamar dibulan September ini dengan 2 pilihan harga Rp 450.000 net dan Rp 498.400 net.

Dengan harga Rp 450.000 net, Anda bisa menikmati bermalam di tipe kamar Yello Room included breakfast untuk 1Pax dan free laundry 4 pcs sedangkan harga Rp 498.400 net kalian bisa menikmati bermalam di tipe Yello Room included breakfast untuk 1 pax, mendapatkan lunch/dinner untuk 1 pax dan free laundry 4 pcs.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi YELLO Hotel Manggarai di 021 – 3042 8888 atau silahkan melihat media sosial Instagram, Facebook dan TikTok @yelloManggarai. (RO/OL-09)