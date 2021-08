STP Trisakti Gelar Job Fair Virtual, Mahasiswa dan Alumni Antusias

GUNA memfasilitasi kalangan perusahaan serta mempermudah proses seleksi dan rekrutmen calon karyawan di tengah Pandemi Covid -19 saat ini, juga mempermudah Alumni maupun Mahasiswa Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti (STP Trisakti) Jakarta menggelar Job fair secara virtual. Virtual Job Fair tersebut diikuti antusias ratusan alumni dan mahasiswa aktif STP Trisakti.

Ketua STP Trisakti Fetty Asmaniati saat membuka Virtual Job Fair itu, mengatakan pihaknya mengapresiasi terlaksananya kegiatan tersebut dengan baik.

"Atas nama STP Trisakti, kami mengapresiasi dan menyampaikan terimakasih atas kolaborasi pada seluruh mitra peserta .Karena masih pandemi maka Job Fair ini kami gelap secara virtual," kata Fetty.

Fetty mengungkapkan, para mitra perusahaan dalam Job Fair ini antara lain bidang properti, The Pakubuwono Signature, The Pakubuwono Spring, dan The Pakubuwono View. Beberapa perusahaan mitra lainnya adalah PT. Wisata Dewa Tour & Travel (WITA Tour), UNION Group, Cimory, PT. Nirwana Lestari, serta PT. Dalligent Solution (KUPU).

Fetty berharap melalui Job Fair virtual ini para mitra perusahaan dapat memberikan penjelasan posisi profesi apa saja yang tengah dibutuhkan dan memberi panduan tentang cara para peserta alumni dan mahasiswa dapat mengajukan CV.

Koordinator Job Arrangement System STP Trisakti, Yulihan Feeriaty menambahkan, Job Fair digelar bertujuan untuk memfasilitasi antara pencari kerja dengan pengguna tenaga kerja, agar pengguna dapat mendapatkan tenaga kerja unggul yang sesuai.

"Besar harapan kami para pengguna dapat mendapatkan tenaga kerja yang kompeten dan sesuai kebutuhan. Untuk peserta, agar menyiapkan CV serta bisa mengirim CV sesuai link yang kami sediakan,"ungkap Yulihan.

Dalam Job Fair Virtual ini berkontribusi dan berkolaborasi 14 Mitra Kerja yang terdiri dari manajemen hotel, biro perjalanan wisata, perusahaan di bidang food and beverage, perusahaan di bidang protein, perusahaan properti, produsen cokelat, serta perusahaan yang mewadahi, menfasilitasi dan menghubungkan antara pencari kerja dan pemberi kerja

Ke-14 mitra kerja antara lain untuk bidang perhotelan yaitu The GAIA Hotel Bandung, InterContinental Jakarta Pondok Indah, Holiday-Inn & Suites Jakarta Gajah Mada, Holiday-Inn Express Jakarta Matraman, Swiss-Belhotel International, serta Mandarin Oriental Jakarta..(RO/OL-7)