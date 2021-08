Mejeng di Times Square New York, MS Glow Patahkan Standar Kecantikan

SUDAH menjadi rahasia umum bahwa banyak perusahaan lebih memilih orang-orang yang berwajah cantik untuk perempua dan ganteng untuk laki-laki. Namun beauty standard itu dipatahkan oleh Babe Cabiita dan Marshel Widianto setelah mereka terpilih menjadi brand ambassador MS Glow For Men.

Diungkapkan owner MS Glow, Gilang Widya Pramana, tujuan pemilihan mereka adalah agar masyarakat lebih percaya diri, lebih bersyukur dan bisa menjadi diri sendiri.

"Melalui pengenalan produk yang diunggah melalui Instagram resmi milik MS Glow for Men, keduanya tampil dengan gaya asli mereka sebagai seorang komedian," terang Gilang.

Dalam video yang bertajuk Semua Juga Bisa, Babe dan Marshel benar-benar berhasil menyampaikan pesan dan maksud dari pembuatan video. "Meski dibalut dengan humor, pesan yang ingin disampaikan MS Glow For Men dalam video digital ini tetap berhasil tersampaikan dengan baik kepada masyarakat," ucap Gilang yang juga owner J99 Corp.

Belum sampai di sini, video digital, MS Glow For Men ini juga menarik perhatian masyarakat karena terpampang di billboard sekitar Jakarta.

Hingga akhirnya, setelah menerima kritikan pedas dari netizen dan mendapatkan dukungan dari banyak fan dan beberapa artis lainnya, dengan mengangkat isu mengenai beauty standard, video digital dari MS Glow For Men ini juga terpampang di Times Square New York.

“Saya merasa bangga MS Glow bisa tayang di Times Square New York. Semoga pesan dari video digital bersama Babe dan Marshel ini bisa tersampaikan untuk masyarakat," ujar Gilang Widya Pramana owner MS Glow for Men.

Video digital yang terpampang di Times Square ini juga menjadi trending nomor 1 di Twitter.

Dengan ditampilkannya iklan ini di Times Square, MS Glow berharap pesan yang disampaikan bisa diterapkan kepada sesama untuk saling menghargai, mencintai diri sendiri dan lebih bersyukur. (RO/A-1)